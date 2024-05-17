شراكة جديدة لمجلس أبوظبي الرياضي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة وهذه المرة مع شركة نيرفانا للسياحة والسفر لتقديم الرعاية والدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي، وذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لتعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية، والمتعلقة بمتطلبات السياحة والسفر والخدمات اللوجستية ونقل البضائع.

وقع الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعلاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة، في مقر الشركة الواقع على كاسر الأمواج في أبوظبي، بحضور طلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد القبيسي، مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي.

وأشاد عارف حمد العواني بالشراكة المميزة مع نيرفانا، وأكد أن مجلس أبوظبي الرياضي يهدف من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد استضافة الفعاليات العالمية خلال الفترة الماضية، معرباً عن شكره وتقديره لجهود شركة نيرفانا ودورها المميز في دعم خطط المجلس وأجندة فعالياته الحافلة.

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