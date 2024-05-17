195 لاعبة في مونديال «مبارزة الأيبيه» بالفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة ـ وام

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ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه لمبارزة السيدات بداية من اليوم وحتى بعد غدٍ بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة 195 لاعبة يمثلن 32 دولة في فئتي الفردي والفرق في واحدة من أكبر بطولات العالم في المبارزة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن استضافة الإمارات للنسخة الرابعة على التوالي من هذه البطولة تعزز من قدرة الدولة على استضافة البطولات الرياضية الكبرى، وتضاف إلى سلسلة البطولات العالمية التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة في الفترة الأخيرة.

وقال إن البطولة نجحت في استقطاب نجمات اللعبة والعديد من البطلات العالميات اللاتي حرصن على تأكيد مشاركتهن فيها، ليصل الإجمالي إلى 195 لاعبة من 32 دولة، من بينهن 3 لاعبات يمثلن منتخب الإمارات هن زينب الحوسني ولمار النحلة وشيخة الزعابي، مشيراً إلى أن البطولة سيتم تنظيمها تحت إشراف الاتحاد الدولي للمبارزة.

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