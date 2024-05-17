ذاكرة القفال عبر الزمان

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23 مايو 1991

طاقم القاربين العوير 47 «بطل النسخة الأولى» وفارس 46 «بطل النسخة الثانية» النواخذة محمد وعبيد سعيد الطاير ومطر محمد الطاير يحتفلون بالإنجاز.

26 مايو 1993

النوخذة راشد سعيد الطاير مالك السفينة منصور 36 يحتفل بالفوز في سباق النسخة الثالثة «التاريخي» بأول سباق خاص بالسفن الشراعية 60 قدماً.

01 يونيو 1995

طاقم السفينة براق 30 بقيادة المالك والنوخذة أحمد راشد مصبح الرميثي يحتفل بالوصول إلى خط النهاية بطلاً لسباق النسخة الخامسة من السباق.

30 مايو 1996

جانب من تتويج أبطال النسخة السادسة نواخذة السفن سردال 87 «المركز الأول» ورعد 29 «المركز الثاني» والساحل 31 «المركز الثالث».

20 مايو 1999

المستشار سيف بن عبدالله الشعفار، وسعيد حارب يتوجان نوخذة السفينة داس 45 سلطان أحمد سلطان غنوم الهاملي بلقب النسخة التاسعة.

25 مايو 2000

طاقم السفينة الرائد 92 بقيادة النوخذة ماجد عتيق المهيري يحتفل على منصة التتويج بالفوز بناموس ولقب سباق النسخة العاشرة.

31 مايو 2001

أبطال النسخة الحادية عشرة نواخذة السفن براق 30 «المركز الأول»، وغازي 103 «المركز الثاني»، والزير 16 «المركز الثالث» على منصة التتويج.

23 مايو 2009

راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم يتوج أبطال النسخة التاسعة عشرة نواخذة السفن القفاي 4 «المركز الأول» وأطلس 12

28 مايو 2011

طاقم السفينة دلما مارين 16 بقيادة النوخذة محمد راشد بن شاهين يحتفل بالفوز بالمركز الأول للمرة الرابعة في تاريخ الحدث مع نهاية سباق النسخة الحادية والعشرين.

14 مايو 2018

السفينة غازي 103 بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي في طريقها إلى خط النهاية في النسخة الثامنة والعشرين محققة المركز الأول للمرة الخامسة في تاريخ الحدث.

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