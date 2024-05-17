اللجنة المنظمة تثمن جهود شركاء النجاح من الدوائر والمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمنت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين الجهود الكبيرة المبذولة من شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف مع اللجنة المنظمة لإنجاح التظاهرة الكبيرة المرتقبة، ووجهت اللجنة العليا المنظمة صوت شكر لكل من أسهم ووقف وسهر من أجل إنجاح الحدث المرتقب وفي مقدمة تلك الجهات مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وقيادة الحرس الوطني «السرب الرابع»، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام «قنوات دبي الرياضية»، وأسرة صحيفة «البيان»، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، كما تقدمت اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 33» بالشكر الجزيل إلى دائرة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة نخيل، وهيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية، ومجموعة موانئ أبوظبي، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وشركة في أي بي للخدمات الطبية، وشركة بي إتش آي للإعلانات.

وكان فندق دبليو دبي الميناء السياحي قد شهد نهاية شهر أبريل الماضي انعقاد الاجتماع العام التنسيقي بين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي كل من: خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي مشرف الحدث، إضافة إلى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد الركن مروان المرزوقي من قيادة الحرس الوطني «السرب الرابع»، وممثلي الدوائر والهيئات والمؤسسات.

رفع مستوى المنافسة

رصدت اللجنة العليا المنظمة للسباق تواصلاً مع خططها لرفع مستوى المنافسة، 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق وهي جوائز إضافية تمنح للمتميزين في الحدث.

وسيحصل صاحب المركز الأول في السباق على الجائزة المالية إضافة إلى سيارة من نوع «يوكون دينالي» موديل 2024 من شركة «جنرال موتورز»، وسينال صاحب المركز الثاني الجائزة المالية المخصصة لمركز الوصيف إضافة إلى سيارة «شفروليه تاهو» موديل 2024، وسيحصل صاحب المركز الثالث على سيارة جي إم سي «سييرا» موديل 2024. إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة لهذا المركز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز