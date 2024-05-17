الأزمنة المسجلة منذ 2017.. ونمران 211 صاحب أسرع توقيت

المصدر: دبي - البيان

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أتاحت تقنية التتبع عبر الأقمار الاصطناعية التي أدخلت في السباق العريق لأول مرة عام 2017 تسجيل توقيتات دقيقة لأزمنة السباق وأرقام السفن على امتداد مسافة السباق التي تصل إلى ما يزيد على 50 ميلاً بحرياً.

النسخة السابعة والعشرون 2017:

6 ساعات و9 دقائق «زلزال 25» 17.6 كلم / ساعة

النسخة الثامنة والعشرون 2018:

5 ساعات و23 دقيقة «غازي 103» 16.6 كلم / ساعة

النسخة التاسعة والعشرون 2019:

10 ساعات «الشقي 96» معدل السرعة 10.9 كلم / ساعة

النسخة الثلاثون 2021:

4 ساعات و41 دقيقة «نمران 211» 20 كلم/ ساعة

النسخة الواحدة والثلاثون 2022:

4 ساعات و54 دقيقة «حشيم 199» 21.8 كلم/ ساعة

النسخة الثانية والثلاثون 2023:

4 ساعات 45 دقيقة «نمران 211» 23.1 كلم/ ساعة

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