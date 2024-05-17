32 نسخة شاهدة على ملامح خالدة

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يعد سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً مسك ختام منافسات الموسم الرياضي في روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وقد ظل موعداً ينتظره الجميع بكل شغف، وهنا نبرز أهم المحطات والتواريخ البارزة في سجل الحدث الكبير الذي انطلق عام 1991، وأكمل في العام الماضي موسمه الثاني والثلاثين في انتظار سباق النسخة 33 بعد ساعات قليلة.

ثنائيات

شهد سباق القفال خلال مسيرته التي تجاوزت ثلاثة عقود متواصلة الكثير من المفارقات منذ تأسيس الحدث عام 1991، حيث سجلت القوارب والسفن إنجازات متميزة ظهرت في العديد من القصص والملاحم، منها تكرار الفوز موسمين متتاليين، وهو أمر شائع الحدوث نتعرف عليه في السرد التالي: حقق هذا الإنجاز أربعة محامل، جميعها في فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وهي السفن براق 30 عامي 1994 و1995، وسردال 83 عامي 1996 و1997، وبراق 30 مجدداً عامي 2001 و2002، وزلزال 25 عامي 2016 و2017.



المعنى

المقصود بـ«القفال» انتهاء موسم الغوص، وهي اللحظة التي تستعد فيها سفن الغوص للعودة إلى الديار والأهل والأولاد من رحلات الغوص بعد معاناة وتعب وعمل شاق في الغوص والبحث في أعماق البحر عن اللؤلؤ، والذي يمتد من أربعة أشهر إلى ستة أشهر أحياناً، ويعلن السردال الكبير لحظة وإشارة العودة إلى الديار والأهل، لتبدأ بعد ذلك سفن الغوص برحلة العودة إلى الديار على أصوات النهامين في موكب عظيم ومفرح يتغنى فيه الغواصون بالإنشاد وقصائد السعادة والفرح، وعندما تصل سفن الغوص إلى المدينة والساحل يحتشد الأهالي من النساء والأولاد لاستقبال ذويهم.



النسخة الأولى



التاريخ: 23 مايو 1991

الفئة: القوارب 43 قدماً

عدد المشاركين: 53

البطل: العوير 47

الوصيف: الطرف 66

الثالث: العديد 30



النسخة الثانية



التاريخ: 21 مايو 1992

الفئة: القوارب 43 قدماً

عدد المشاركين: 75

البطل: فارس 46

الوصيف: العديد 30

الثالث: الميل 91



النسخة الثالثة



التاريخ: 26 مايو 1993

الفئة: القوارب والسفن 43 و60 قدماً

عدد المشاركين: 70

سباق 43 قدماً:

البطل: الأذيب 22

الوصيف: نايف 4

الثالث: المطل 6

سباق 60 قدماً:

البطل: منصور 36

الوصيف: الخياي 44

الثالث: كحال 63



النسخة الرابعة



التاريخ: 26 مايو 1994

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 48

البطل: براق 30

الوصيف: الطف 9

الثالث: الخياي 2



النسخة الخامسة



التاريخ: 1 يونيو 1995

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 65

البطل: براق 30

الوصيف: الساحل 31

الثالث: النصر 20



النسخة السادسة



التاريخ: 30 مايو 1996

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 73

البطل: سردال 83

الوصيف: رعد 29

الثالث: الساحل 31



النسخة السابعة



التاريخ: 22 مايو 1997

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 74

البطل: سردال 83

الوصيف: الأذيب 22

الثالث: ديينة 37



النسخة الثامنة



التاريخ: 21 مايو 1998

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 80

البطل: الجيون 17

الوصيف: الحصان 15

الثالث: سردال 83



النسخة التاسعة



التاريخ: 20 مايو 1999

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 69

البطل: داس 45

الوصيف: عزام 47

الثالث: الأذيب 22



النسخة العاشرة



التاريخ: 25 مايو 2000

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 83

البطل: الرائد 92

الوصيف: الجيون 17

الثالث: الطرف 75



الحادية عشرة



التاريخ: 31 مايو 2001

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 87

البطل: براق 30

الوصيف: غازي 103

الثالث: الزير 16



الثانية عشرة



التاريخ: 13 مايو 2002

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 84

البطل: براق 30

الوصيف: أطلس 95

الثالث: سردال 84



الثالثة عشرة



التاريخ: 29 مايو 2003

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 91

البطل: الزير 16

الوصيف: معدي 72

الثالث: براق 30



الرابعة عشرة



التاريخ: 28 مايو 2004

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 91

البطل: غازي 103

الوصيف: ثايب 99

الثالث: أطلس 95



الخامسة عشرة



التاريخ: 26 مايو 2005

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 89

البطل: الزير 16

الوصيف: غازي 103

الثالث: نشوان 29



السادسة عشرة



التاريخ: 26 مايو 2006

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 84

البطل: غازي 103

الوصيف: العديد 30

الثالث: براق 99



السابعة عشرة



التاريخ: 26 مايو 2007

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 93

البطل: أطلس 12

الوصيف: غازي 103

الثالث: الزير 16



الثامنة عشرة



التاريخ: 31 مايو 2008

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 97

البطل: الزير 16

الوصيف: العديد 30

الثالث: سردال 83



التاسعة عشرة



التاريخ: 23 مايو 2009

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 93

البطل: القفاي 4

الوصيف: أطلس 12

الثالث: غازي 103



العشرون



التاريخ: 29 مايو 2010

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 95

البطل: زلزال 25

الوصيف: القفاي 4

الثالث: السرب 80



الحادية والعشرون



التاريخ: 28 مايو 2011

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 100

البطل: دلما مارين 16

الوصيف: دهيس 19

الثالث: أبو الأبيض 61



الثانية والعشرون



التاريخ: 27 مايو 2012

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 102

البطل: الساحل 31

الوصيف: الزير 16

الثالث: الوصل 96



الثالثة والعشرون



التاريخ: 25 مايو 2013

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 101

البطل: غازي 103

الوصيف: الرائد 92

الثالث: زلزال 25



الرابعة والعشرون



التاريخ: 18 مايو 2014

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 100

البطل: براق 33

الوصيف: العديد 30

الثالث: داحس 99



الخامسة والعشرون



التاريخ: 23 مايو 2015

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 111

البطل: غازي 103

الوصيف: الساحل 31

الثالث: أطلس 12





السادسة والعشرون



التاريخ: 20 مايو 2016

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 106

البطل: زلزال 25

الوصيف: شمردل 15

الثالث: براق 33



السابعة والعشرون



التاريخ: 14 مايو 2017

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 121

البطل: زلزال 25

الوصيف: مزاحم 64

الثالث: لزاز 57



الثامنة والعشرون



التاريخ: 14 مايو 2018

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 122

البطل: غازي 103

الوصيف: براق 33

الثالث: الطف 9



التاسعة والعشرون



التاريخ: 4 مايو 2019

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 131

البطل: الشقي 96

الوصيف: زيوريخ 120

الثالث: حشيم 199



النسخة الثلاثون



التاريخ: 4 يونيو 2021

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 106

البطل: نمران 211

الوصيف: الشقي 96

الثالث: التبر 55



النسخة الواحدة والثلاثون



التاريخ: 4 يونيو 2022

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 118

البطل: حشيم 199

الوصيف: أطلس 12

الثالث: الوصف 87



النسخة الثانية والثلاثون



التاريخ: 30 مايو 2023

الفئة: السفن 60 قدماً

عدد المشاركين: 125

البطل: نمران 211

الوصيف: الطف 9

الثالث: زلزال 25





4



أقيم السباق 4 مرات خلال شهر يونيو في النسخ: الخامسة عام 1995، والثانية عشرة عام 2002، والثلاثين عام 2021، والواحدة والثلاثين عام 2022.



10



يعد طاقم السفينة العديد 30 الأكثر ظهوراً على منصات التتويج في النسخ الـ32 الماضية من سباق القفال، حيث صعد الطاقم 10 مرات، منها 4 مرات بطلاً للسباق، ومثلها في مركز الوصيف، واثنتان في المركز الثالث.



ويلي طاقم العديد 30 في المرتبة الثانية طاقم السفينة غازي 103 بتسع مرات، منها 5 بطلاً للسباق، وثلاث مرات في مركز الوصيف، وواحدة في المركز الثالث.



19



توج بألقاب سباق القفال منذ تأسيسه وعانق الذهب على مدار 32 نسخة 19 بطلاً، أولهم القارب العوير 47 عام 1991، ثم فارس 46 عام 1992، والأزيب 22 عام 1993، والسفينة منصور 36 عام 1993، وبراق 30 «4 مرات: 1994 و1995 و2001 و2002»، وسردال 83 «مرتين 1996 و1997»، والجيون 17 عام 1998، وداس 45 عام 1999، والرائد 92 عام 2002، والزير 16 «4 مرات: 2003 و2005 و2008 و2011»، وغازي 103 «5 مرات: 2004 و2006 و2013 و2015 و2018»، وأطلس 12 عام 2007، والقفاي 4 عام 2009، وزلزال 25 «3 مرات: 2010 و2016 و2017»، والساحل 31 عام 2012، وبراق 33 عام 2014، والشقي 96 عام 2019، ونمران 211 «2021 و2023»، وحشيم 199 عام 2022.



43 و60



يعد عبيد سعيد الطاير النوخذة الوحيد الذي حقق لقب سباق القفال في الفئتين 43 و60 قدماً لينفرد بإنجاز خاص، كان الأول في النسخة الثانية عام 1992 عندما قاد القارب فارس لمعانقة الناموس، وكرر الإنجاز مرة أخرى على متن السفينة القفاي 4 عام 2009 في النسخة التاسعة عشرة.



1991



القارب «العوير 47» لمالكه محمد سعيد الطاير وبقيادة النوخذة إبراهيم علي محمد كان له شرف الفوز بالمركز الأول في أول نسخة من سباق القفال عام 1991، الذي شهد مشاركة 53 محملاً من فئة القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.



1993



شهدت النسخة الثالثة 1993 تتويج بطلين اثنين بعدما قررت اللجنة المنظمة إقامة سباقين؛ الأول للسفن المحلية الشراعية 60 قدماً، وفاز بلقب طاقم السفينة منصور 36 لمالكها النوخذة راشد سعيد الطاير، والثاني للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وقد فاز بلقبه القارب الأزيب 22 لمالكه محمد خلفان الروم وبقيادة النوخذة محمد حسن عبدالله.



2021



حصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التكريم والتقدير وجائزة فئة المؤسسات ضمن أصحاب الإنجازات المميزة في مختلف المجالات، لتنظيمه موسماً حافلاً ومتنوعاً واستمرار تنظيم الفعاليات وفق الإجراءات الدقيقة الخاصة بالجائزة، وتنظيم سباق القفال في نسخته الثلاثين بنجاح كبير، وذلك في الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «طموح بلا حدود»، في نوفمبر 2021.



2023



نجح طاقم السفينة «نمران 211» لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي في الفوز بلقب السباق رقم 32، الذي أقيم في الرابع من شهر يونيو 2023.



إجراءات السلامة



قارب قطر

سترات نجاة

2 مرساة «باورة»

طوق نجاة وحبل

حقيبة إسعافات

علم برتقالي



إجراءات قبل السباق:



1- التسجيل والاعتماد

2- الوصول إلى جزيرة صير بونعير

3- فحص السلامة والتدقيق على الأطقم

4- تسليم أجهزة التتبع



يوم السباق:



1- المرور على نقطة التجمع

2- الوقوف بصورة صحيحة في خط البداية

3- التحرك ورفع الأشرعة بعد إشارة البداية

4- المرور إجباري على خط نهاية المرحلة الأولى



أعلام



الأخضر: إطلاق السباق من زورق الطليعة

الأصفر: يستخدم في نقطة التجمع والتحرك لخط البداية

الأحمر: إلغاء السباق أو إعادة الانطلاقة

البرتقالي: طلب النجدة والمساعدة

الشطرنجي: يسلم للفائز عند خط النهاية

الهلال الأحمر: يرمز للمستشفى الميداني وقوارب الإنقاذ



إعلان البداية



رفع العلم الأخضر

إشارة دخانية برتقالية

طلقة صوتية



الشراع



شراعان في كل سفينة، الأكبر «العود»، والأصغر «الأقلمي»

اللون أبيض شفاف لا يحتوي على خطوط أو مربعات وتكون الخياطة عمودية





عدد مرات التتويج



5 نجمات:

غازي 103 «2004 و2006 و2013 و2015 و2018»

4 نجمات:

براق 30 «1994 و1995 و2001 و2002»

الزير 16 «2003 و2005 و2008 و2011»

3 نجمات:

زلزال 25 «2010 و2016 و2017»

نجمتان:

سردال 83 «1996 و1997» ونمران 211 «2021 و2023»

نجمة واحدة:

العوير 47 «1991»، وفارس 46 «1992»، ومنصور 36 «1993»، والأزيب 22 «1993»، والجيون 17 «1998»، وداس 45 «1999»، والرائد 92 «2000»، وأطلس 12 «2007»، والقفاي 4 «2009»، والساحل 31 «2012»، وبراق 33 «2014»، والشقي 96 «2019»، وحشيم 199 «2023».



مسافة السباق:



صير بو نعير - جزيرة القمر: 26 ميلاً بحرياً

جزيرة القمر - برج العرب: 27 ميلاً بحرياً

إجمالي المسافة: 53 ميلاً بحرياً



مواصفات السفينة



الطول: 60 قدماً

العرض: 14 قدماً

الوزن: مفتوح

عرض الرقعة: 6 أقدام

ارتفاع الرقعة: قدمان

العمق: 4.5 أقدام

ارتفاع الفلس: 40 سم

طول الفرمن: 65 قدماً

طول الصاري «الدقل»: 38 قدماً

طول الدستور: 38 قدماً

طول دقل الصاري «القلمي»: 32 قدماً

طول فرمن الصاري «القلمي»: 55 قدماً

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