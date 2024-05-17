800 لاعبة في جمنستيكا للجمباز الإيقاعي بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة كأس جمنستيكا للجمباز الإيقاعي 2024 الدولية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بداية من اليوم وحتى بعد غدٍ في نادي النصر الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 800 لاعبة من 23 دولة مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأناستاسيا زاكريوسكايا، الرئيس التنفيذي لنادي جمنستيكا المنظم للحدث، ألكسندر ماليوجين، الرئيس التنفيذي لشركة سولو للمعدات الرياضية راعي البطولة، مارينا لي مؤسسة نادي برودانس راعي البطولة، وطارق مال الله.

وقال علي عمر : «سعداء بأن نقدم كل سبل الدعم لنجاح بطولة كأس جمنستيكا للجمباز الإيقاعي التي تقام للعام الثالث على التوالي، والتي تخدم أهداف مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبات من مختلف دول العالم من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والأمريكيتين وروسيا، تسهم هذه البطولة في دعم المواهب الصاعدة في رياضة الجمباز التي أصبحت تلاقي شعبية واسعة في الدولة، وانتشرت الأكاديميات الخاصة بها حتى وصلت في دبي وحدها إلى أكثر من 50 أكاديمية».

نموذج رائد

وأضاف علي عمر: «تعاوننا مع نادي جمنستيكا يعد نموذجاً رائداً في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير القطاع الرياضي، ومن أجل إسعاد كافة أفراد المجتمع، ويحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن تنظيم البطولة يسهم في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية الزاخرة التي تستضيفها دبي على مدار العالم، إلى جانب استثمار طاقات وجهود الأندية والأكاديميات المتخصصة في رياضة الجمباز، وتوفير المنصة اللازمة لهم للتنافس في أجواء محفزة، وإبراز العمل الذي يقومون به للمساهمة في نشر ممارسة لعبة الجمباز الإيقاعي بشكل خاص والرياضة والنشاط البدني بشكل عام، وجعل المجتمع أكثر حيوية ونشاطاً».

وأعربت أناستاسيا زاكريوسكايا عن شكرها وتقديرها لمجلس دبي الرياضي والهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم لرياضة الجمباز بشكل عام ولتنظيم هذه البطولة بشكل خاص، وقالت: «تعد هذه البطولة مهمة للغاية، ليس للإمارات فحسب، بل لمنطقة الخليج بأكملها، فللمرة الثالثة، تستضيف دبي مسابقة الجمباز الإيقاعي ذات المستوى العالمي. لقد اجتمعنا هنا لنتحدث عن رياضة الجمباز الإيقاعي التي تتميز بالجمال والرشاقة، مع 800 لاعبة جمباز موهوبة من 23 دولة، ونتوقع حضور 6000 متفرج في المكان، بالإضافة إلى الجماهير الكبيرة التي ستتابع البطولة مباشرة عبر الإنترنت بما يزيد على مليون مشاهد».

وأضافت أناستاسيا: «تتضمن المسابقة العرض الأكثر روعة لنجوم الجمباز العالمي، حيث ستشارك جميع الأندية الرياضية الكبرى، بما في ذلك الجمباز الفني المحترف، والأندية الفائزة في مسابقة يوروفيجن للأطفال، والراقصين المحترفين، بالإضافة إلى مشاركة نجمات حائزات على الميداليات الأولمبية في الجمباز الإيقاعي، ومن بينهم لالا كرامارينكو وألينا هارناسكو وأناستازيا سالوس، بالإضافة إلى رياضيات من جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن أشكر رعاة الحدث وهو سولو وبرودانس شوب، وأوليف برانش للعقارات، وكلاسيك سيتي للخدمات التقنية، وليلى كاندي للفعاليات على دعمهم الذي لا يقدر بثمن، ومساهماتهم في تنظيم حدث بهذا الحجم والجودة».

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