14 فعالية رياضية متنوعة في نهاية الأسبوع بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف دبي 14 فعالية رياضية متنوعة بين التنافسية والمجتمعية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ويتصدر سباق دبي للجري الثلجي قائمة الفعاليات الرياضية، حيث يقام بعد غدٍ في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، ويستقطب مشاركة واسعة من كافة الأعمار والجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والهواة من داخل وخارج الدولة، ويعد السباق هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتتاح فيه المشاركة ضمن فئتين الأولى تمتد لمسافة 3 كيلومترات، والفئة الثانية تمتد لمسافة 5 كيلومترات.

ويسهم هذا السباق الفريد في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وتختتم منافسات «بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» اليوم وشارك في البطولة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 جنسية يمثلون 501 فريق مقسمة على 16 فئة عمرية للاعبين البنين ضمن 3 مستويات و3 فئات عمرية للاعبات الفتيات، وشهدت تنظيم 250 مباراة أسبوعياً على عدة ملاعب في إمارة دبي ليكون العدد الإجمالي للمباريات أكثر من 2000 مباراة، وتعد البطولة هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة هاميلتون للسباحة، وسباق داسا أكواثون للسباحة اليوم، وبطولة سبيدو للسباحة يومي غدٍ وبعد غدٍ، كما تتواصل منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة التي تقام في النادي الهندي بمنطقة عود ميثاء، ويقام سباق القفال للسفن الشراعية اليوم، وسباق دبي هاربور للجري الليلي في منطقة دبي هاربور، وتقام بطولة كأس الإمارات للجمباز.

تقام بطولة المصارعة الحرة غداً في مجمع فور بمنطقة القوز، ويقام سباق قناة دبي للجري الليلي على قناة دبي المائية من أمام فندق بولمان بمنطقة الخليج التجاري، ويقام تحدي «نو جي آي» للجوجيتسو في منطقة الرياضة بمجمع دبي للاستثمار، ويقام سباق آر إكس للدراجات الهوائية للسيدات بعد غدٍ في جزر ديرة.

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