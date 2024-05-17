القفال
يا هواجيس الشعر هلّي
حان سون الصير مدّاته
ممتهن وآغوص في الدلّي
عارفٍ مادات نرّاته
أهتويه ومنْه ما ملّي
كيف شاغتني مشاغاته
منْه تبراتي تخاملّي
در من حصبا ويكّاته
ويا هل السنيار لي شلّي
صوبكم منّي تحياته
فال خير ويعله ايتلّي
بارح الجوزا وهفّاته
الثريّا نيمها زلّي
وادعن لغيوب يولاته
شرع لو ما تملي اتملّي
نعم وبكم وجت حزّاته
عيّ مويه عنكم إيذلّي
لو طمت بالعيّ موياته
لاجل ماضي عزّ متجلّي
صوع غوص ولجّ تبّاته
أربعة واشهوره اتهلّي
بين هيراته ونيواته
صبر مر وعلقم إيعلّي
ماضي اليدّان ليعاته
كابروه وكابدو غِلّي
واكسروا بالعزم قوّاته
لين بش الحاضر وجلّي
وابهرت بشّات طلعاته
والوطن بالجاه متعلّي
من سبب شعب وقياداته
حد سيفه شاهر وسلّي
صوب هام العزّ غزواته
لين حال وحلّ واحتلّي
شامخ العليا وهاماته
وهل يود الخير وانهلّي
من فضل رافع سماواته
وبالذكر حمدانهم ياللّي
له تعود اردود هبّاته
يا عسنه في مرح ظلّي
في رياض ورض جناته
وشيخنا فزّاع بالحلّي
نوّل السنيار غاياته
ودق سيل وهاطلٍ هلّي
يم غيث أطمى مساحاته
ورْث من يدّانه امجلّي
وطبْع من خصّات عاداته
حزّت الچلات ما ذلّي
يشهد الواقع سجلاته
شرْح ويه وخاطر إمهلّي
في تراحيبه وبشّاته
فرع م المغوار منسلّي
لي حشا ما ريت شرواته
ذاك بو راشد عن الكلّي
حاز مجد وخصّ به ذاته
وعالنبي ياسامعي صلّي
مزملي طارحت مرساته