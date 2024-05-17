راشد بن حمدان يتمنى التوفيق للمشاركين في الحدث

المصدر: دبي - البيان

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حرص الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على الالتقاء مع وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين للمسافات الطويلة، والذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والتجهيزات الجارية لتنظيم وإنجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي بدأ عام 1991، بفكرة من مؤسسه، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال، احتفاء بإرث الآباء والأجداد.

دعم

وثمّن رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والذي أسهم في استمرار الحدث الكبير، الذي يعد موعداً يترقبه الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توفيق

وأثني الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجهة المنظمة للسباق، وشركاء النادي الاستراتيجيين، معرباً عن أمنياته بالتوفيق والسداد لجميع المشاركين من الأطقم ملاك ونواخذة وبحارة، مؤكداً أن الجميع سيكون فائزاً بالمشاركة والحضور في هذا العرس الكبير.

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