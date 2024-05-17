سباق دلما التاريخي السابع ينطلق الاثنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً عن انطلاق السباق يوم الاثنين المقبل، على أن يكون يوم الثلاثاء يوماً احتياطياً لإقامة السباق.

ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة أبوظبي للتراث.

وأكد ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي أن موعد إقامة السباق قد تم اختياره بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد وتحديد اليوم الأمثل من أجل انطلاق رحلة السنيار من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة في الظفرة، وقال: ستكون الانطلاقة يوم الاثنين على أن يكون الثلاثاء يوماً احتياطياً لإقامة المنافسة.

وكشف ماجد المهيري على أن هناك إجراءات حازمة وقوية في الفحص الفني مطالباً جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية واللوائح والقوانين المنظمة للسباق من أجل أن تخرج صورة السباق في المستوى المطلوب والمنشود.

وتوقع ماجد المهيري أن يسجل السباق في هذا اليوم انطلاقة قوية وناجحة وأن يصل إلى المستوى الذي تنشده اللجنة لكافة المشاركين في أجواء مثالية لإقامة سباقات الشراع والمسافات الطويلة بالتحديد.

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