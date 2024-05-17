«أبوظبي إكستريم» في باريس غداً

المصدر: باريس - البيان

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تنطلق غداً ليلة النزالات ضمن النسخة الرابعة من أبوظبي إكستريم (ADXC 4)، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس للمرة الأولى، وتقام النزالات داخل قفص القتال، بمشاركة نجوم في رياضة الجو جيتسو والجرابيلنج حول العالم.

وتتجه الأنظار نحو النزالين الرئيسين بين الإنجليزي مارك دياكيسيه والفرنسي بينوا سانت دينيس في الجرابيلنج، والنرويجي إسبين ماتيسين والفرنسي ليون لارمان في الجو جيتسو.

وأكد طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، اكتمال جميع الترتيبات لتنظيم الحدث في باريس والذي يتوقع أن يجذب أعداداً كبيرة من عشاق الفنون القتالية لخوض تجربة استثنائية مع نوع فريد وجديد من الفنون القتالية داخل «القفص»، إلى جانب قيمة الأسماء المشاركة للمقاتلين تقديراً لما حققوه في مسيرتهم من انتصارات وإنجازات تضعهم في مصاف الأقوى في العالم في الوقت الحالي.

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