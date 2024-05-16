12 نزالاً في النسخة المشتركة من «محاربي الإمارات» الليلة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تنطلق عند السادسة مساء اليوم النسخة 49 المشتركة «العربية والأفريقية» من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة بصالة المارينا بمركز أبوظبي الدولي للمعارض، والتي تشهد 12 نزالاً بمشاركة 24 مقاتلاً عربياً وأفريقياً، فيما تقام غداً النسخة 50 الدولية التي يشارك فيها نخبة أبطال اللعبة من حول العالم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسختين 49 و50 من البطولة عبر مؤتمر صحفي أول من أمس بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان أمين عام اتحاد الإمارات للمصارعة.

وحسب ما تم الإعلان عنه، تشهد النسخة المشتركة اليوم عدداً من النزالات القوية منها نزال الفلسطيني راني سعدة والجنوب أفريقي سيدريك دويك، الكويتي عبدالله البوشهري والكاميروني جارويس ديا، وفي النسخة الذهبية التي تحمل الرقم 50 سيكون الجمهور على موعد مع أشرس النزالات على ألقاب مختلفة .

والتي يبرز منها نزال الياباني ياماتو فوجيتا والبرازيلي إياغو ريبيرو على وزن الذبابة، ونزال الروسي شخبان الخاسوف أمام الأذربيجاني طاهر ابدليياف على وزن المتوسط، ومواجهة السويدي صامويل بارك والأردني علي القيسي على وزن الريشة.

من جانبه قال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة إن البطولة استطاعت على مدار السنوات الماضية، أن تؤكد مكانتها، وتجذب الجماهير من مختلف دول العالم، وذلك في ظل التطور الملحوظ الذي ظلت تشهده منذ انطلاقتها.

وأضاف: ظللنا نعمل على تكريس خبراتنا من أجل دعم الحدث ليليق باسم الرياضة الإماراتية، حتى نجحنا في الوصول بالبطولة إلى مكانتها التي تستحقها، وما زلنا نتمتع بطموح كبير لمضاعفة النجاح الذي تحقق خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات، أن البطولة منذ انطلاقتها شهدت إقامة 523 نزالاً، بمشاركة 798 مقاتلاً من 100 جنسية، إضافة إلى 43 نزالاً على ألقاب البطولة في مختلف الفئات والأوزان، وقال: نجحنا بعد هذا الجهد الكبير بدعم القيادة الرشيدة، في المساهمة في نشر رياضة الفنون القتالية المختلطة وزيادة عدد محبيها والمتابعين من كل العالم، وبعد وصولنا إلى النسخة 50 لابد أن نتقدم بالشكر إلى كل من شاركنا رحلة النجاح من الجهات الراعية للحدث وشركائنا ومختلف الجماهير التي ظلت تتابعنا وتدعمنا مع وعد بأن نكون على قدر التحدي دائماً.

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