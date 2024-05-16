سلة الشارقة والوصل إلى نصف نهائي كأس الإمارات

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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تأهل الوصل والشارقة للدور نصف النهائي لكأس الإمارات لكرة السلة للرجال بعد تخطيهما الدور ربع النهائي، حيث فاز الوصل في ملعبه على الوحدة 96 - 53 مكرراً فوزه السابق في جولة الذهاب 91 - 86.

وتخطى الشارقة ضيفه الظفرة بنتيجة 90 - 69 مكرراً تفوقه ذهاباً بنتيجة 95 - 67، الأحد الماضي، وجاءت نتائج الفترات الأولى والثانية لصالح الشارقة 24 ـ 17 و20 ـ 11 في حين تقدم الظفرة في الربع الثالث بنتيجة 22 - 19 قبل أن يختتم الشارقة الفترة الأخيرة بنتيجة 27 ـ 19.

وبهذه النتائج يلتقي الشارقة مع فريق شباب الأهلي في الدور نصف النهائي غداً على صالة شباب الأهلي ويحل الوصل ضيفاً على النصر، وتقام جولة الإياب الثلاثاء المقبل ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة يوم الجمعة 24 مايو الحالي.

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