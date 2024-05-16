سالم عبد الرحمن يواصل عروضه القوية في «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة ـ عدنان الغربي

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واصل سالم عبد الرحمن، لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، سلسلة عروضه القوية في بطولة الشارقة ماسترز الدولية السابعة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 60 دولة وتستمر منافساتها حتى 23 مايو الجاري..

ونجح سالم في حصد الفوز الثاني على التوالي، على حساب الإنجليزي رويال شرياس، معلناً نفسه أحد المرشحين بقوة للمنافسة على اللقب، بعدما سجل النقطة الثانية.

وافتتح تريم مطر، رئيس اتحاد الشطرنج الجولة الثانية للبطولة، بحضور عبد الرحيم الحمادي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في هيئة مطار الشارقة، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان، وعبدالله مراد عيسى مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

في الوقت الذي بدأت المفاجآت مبكراً، بخسارة الهندي آرجون إيريجايسي «حامل لقب» النسخة الماضية، على يد اليوناني تيودورو نيكولاس، ليتوقف رصيد الهندي عند نقطة، ويرتفع رصيد اليوناني إلى نقطتين.

وعلى الطاولة الثانية، انتهى اللقاء المرتقب بين المخضرم الأوكراني فاسيلي إيفانتشوك بطل العالم السابق للشطرنج السريع، والموهبة الإيرانية أمين طبطبائي «حامل لقب» الشارقة ماسترز بنسختها الرابعة بفوز الأخير، بعد نهاية مثيرة، تمكن فيها الإيراني من اقتناص الفوز، والظفر بنقطة ثمينة.

وعلى الطاولة الثالثة، حقق السلوفيني فلاديمير فيدوسييف فوزاً مستحقاً على الأسترالي تيمور كويباكوروف.

وعلى الطاولة الرابعة واصل الأمريكي هانس نيمان نتائجه الجيدة، محققاً فوزه الثاني على حساب الأذربيجاني جوخانجير فاخيدوف، وعلى الطاولة الخامسة حقق الهندي جيثام بارام فوزاً مستحقاً على نظيره الأذربيجاني محمد مرادلي، وعلى الطاولة السادسة، سيطر التعادل على نتيجة المباراة بين التشيكي إينجوين تاي فان والجورجي نيكولوزي كاتشارافا.

واكتفى بطل كأس العالم الأذري تيمور راجابوف، بتعادله الثاني في البطولة، بعد لقائه في الجولة الثانية مع الأوزبكي الموهوب شمس الدين فوخيدوف، فيما تمكن بطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف من انتزاع فوزه الأول على حساب التركي إيمري جان، ليصبح في رصيد الأوزبكي من النقاط 1.5 من جولتين، بواقع فوز وتعادل، وتلقت بطلة العالم للسيدات الكازاخستانية بيبي سارة هزيمتها الأولى في البطولة على يد منافسها الهندي أديتيا ميال.

وأكد عبدالله مراد المازمي مدير البطولة، أن النسخة الحالية تعتبر إحدى أقوى البطولات على المستوى العالمي، فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة هذا العام هو 2596 نقطة، مما يجعلها إحدى البطولات الأعلى تقييماً على مستوى العالم نسبة لعدد المشاركين «88 لاعباً».

وأوضح المازمي أن عملية الانتقاء للمشاركين في البطولة استمرت على مدار ثلاثة أشهر لاختيار الأفضل، مشيراً إلى أن بطولة الشارقة أصبحت محط اهتمام كبار المصنفين وأنها في تطور مستمر، وأن تنظيم مثل هذه الأحداث يستهدف توفير فرص إضافية للاعبي المنتخب الوطني وللاعبي النادي للاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة.

بطولة التحدي

وفي بطولة التحدي التي انطلقت منافساتها بالتزامن مع بطولة الماسترز ويشارك فيها 98 لاعباً ولاعبة، سجلت نتائجها: تعادل المصنف الأول الصيني بانج تاو مع الأرميني ايريك آكوبيان، وعلى الطاولة الثانية حقق الأستاذ الدولي الكبير ديلغادو راميرز من البارغواي الفوز على الأمريكي شوب جايش، وعلى الطاولة الثالثة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير بوركامين المصنف الثالث في البطولة مع المصري المخضرم محمد عزت، وخسر الإيراني فاهد سينا من الأمريكي علي فرحات.

كما تعادل عبد الرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الأستاذ الدولي الأسباني ألبرتو تشوكا، وتمكن لاعب نادي دبي أحمد فريد من تحقيق فوز مهم على منافسه السوداني نادر سمير، وحقق الموهوب السوري مازن فندي البالغ من العمر 11 عاماً فوزه الأول على حساب الأرميني أليكس ساهاكيان ليصبح في رصيده من النقاط 1.5 من جولتين بواقع فوز وتعادل، فيما خسر الأستاذ الدولي الكبير المصري عبد الرحمن هشام جولته الثانية على يد الهندي كوش ديفناني.

بطولة الواعدين

حقق المصنف الأول الليبي محمد أبو رزيقة الفوز في الجولة الثانية على حساب اليمني فادي بقاش، وفاز الدولي المصري رامز سمير على الدولي اليمني عبدالله القديمي، وعلى الطاولة الثالثة سيطرت نتيجة التعادل على اللقاء الذي جمع الروسي سينان شفيق والفلبيني سانتياغو ميل، وعلى الطاولة الرابعة تمكن الأذري علي زاده أكشين من تحقيق الفوز على ياسمين علي من الإمارات.

وواصل الواعد راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة سلسلة عروضه القوية وتمكن من تحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب منافسه الأذري أيان حسينلي، كما تمكن لاعب نادي الشارقة الموهوب صقر خميس من الظفر بنقطة المباراة أمام منافسه الأذري دانييل كونوفالوف.

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