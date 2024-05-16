رئيس الاتحاد الدولي للسيّارات يُبرم اتفاقيّة تعاون لوضع خطة استراتيجيّة مع إدارة الفورمولا 1

المصدر: البيان

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أبرم رئيس الاتحاد الدولي للسيّارات محمد بن سليّم اتفاقيّة مع الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي تنص على التعاون بين الطرفين لوضع استراتيجية جديدة لمستقبل بطولة العالم للفورمولا 1 والتي ينظّمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وخلال حضوره جائزة ميامي الكبرى في مطلع الشهر، أكّد محمد بن سليّم أنّ العلاقة التي تجمع الاتحاد بالفورمولا 1 - مالك حقوق فورمولا 1 التجارية – "هي اليوم الأقوى منذ بدايتها"، لا سيّما وأنّ الطرفين يعملان باستمرار لتعزيزها وتنميتها.

كما علّق الرئيس بن سليّم على الاتفاقيّة الجديدة بالقول: " اتطلّع للعمل بشكلٍ وثيق مع ستيفانو دومينيكالي لوضع خطة استراتيجيّة تضمن مستقبلًا واعدًا للفورمولا 1."

ذلك ونشر الاتحاد الدولي للسيّارات بيانًا مشتركًا مع إدارة الفورمولا 1، جاء فيه: "تشهد بطولة العالم للفورمولا 1 إقبالًا كبيرًا ونموًّا على مستوى العالم، وهي اليوم في أفضل حالٍ لها منذ انطلاقها. كما يلتزم الاتّحاد الدولي للسيّارات وإدارة الفورمولا 1 بتحقيق أفضل مخرجات لهذه الرياضة على جميع الأصعدة."

وأضاف البيان: "نحن نعمل على تطوير خطة استراتيجية جديدة ستسمح لنا باغتنام فرصٍ قيّمة لتطوير رياضة الفورمولا 1 وتساهم في إظهار كامل قدرات وإمكانات بطولة العالم للفورمولا 1 التي ينظّمها الاتحاد العالمي للسيّارات."

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