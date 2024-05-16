تعاون بين «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» و«شانشي» الصينية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة الرؤية العالمية للاستثمار الجهة المنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وبطولات أبوظبي اكستريم، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة شبكة الإعلام الصينية شانشي، بهدف توسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم في رياضة الجوجيتسو وبث بطولاتها المقامة في الصين عبر الشبكة الإعلامية العملاقة التي تصل معدل مشاهداتها إلى المليار موزعة عبر مختلف وسائلها التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لأعلى معايير الإنتاج العالمية، مما يفتح ذلك آفاقاً واسعة لمواصلة انتشار رياضة الجوجيتسو في جمهورية الصين.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الجولة الختامية من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في العاصمة أبوظبي بمبادلة أرينا، بحضور كل من عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو ورئيس مجلس إدارة الرؤية العالمية للاستثمار وتشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين لدى الدولة وعدد من ممثلي شبكة شانشي الإعلامية.

دعم

ويؤكد الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على دعمها لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وبطولة أبوظبي اكستريم إذ سيتعاون الجانبان بموجب المذكرة على تعزيز الانتشار الإعلامي من خلال التعاون في تغطية الفعاليات الرياضية ونقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة لدى الشبكة الصينية.

وجذب عدد أكبر من الجماهير وتعزيز التفاعل الاجتماعي والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن للتعاون أن يسهم في تعزيز قيم الروح الرياضية والنزاهة والتنافس الصحي من خلال تسليط الضوء على القصص الإيجابية والملهمة في عالم الرياضة.

من جانبه أكد المدير العام لشركة الرؤية العالمية للاستثمار السيد طارق البحري، على أهمية هذه التعاون موضحاً: «تمثل لنا هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز دورنا كشركة تنظيم فعاليات رياضية على المستوى العالمي، وتجسد التزامنا بتعزيز الروح الرياضية والثقافية من خلال الجوجيتسو ونشر بساطه حول العالم خاصة في جمهورية الصين الصديقة، كما نتطلع إلى تحقيق نجاحات كبيرة من هذا التعاون، والمساهمة في بناء مستقبل رياضي أفضل وأكثر ازدهاراً وانتشاراً».

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