منافسات مثيرة في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة – عدنان الغربي

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استهل سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، مشاركته في النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز مهم لحساب الجولة الافتتاحية التي جاءت مثيرة في جميع مبارياتها.

وجاء فوز سالم عبد الرحمن المصنف دولياً 2629 على حساب البولندي جان كليمكوفسكي المصنف دولياً 2517. وأعطى شارة انطلاق البطولة التي تستمر منافساتها حتى 23 مايو الجاري، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وغانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بحضور سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني باتحاد الإمارات للشطرنج وعمران عبدالله نائب رئيس النادي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي، وعبدالله مراد المازمي مدير البطولة وعدد من الشخصيات الرياضية.

ووجه الشيخ خالد بن حميد القاسمي الشكر إلى غانم الهاجري وإلى عيسى هلال على حضورهما الافتتاح، وقال: «العدد الكبير من المشاركين من أصحاب الألقاب الدولية وكبار المصنفين في النسخة السابعة يعكس مكانة البطولة عالمياً ويعطي انطباعاً بقوة المنافسة، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لأبناء الإمارات من اللاعبين المشاركين للاحتكاك واكتساب الخبرات.

وتطوير مستوياتهم، كما سيعود بالفائدة الفنية الكبيرة لأبناء النادي، ويكفي أن هناك 9 أساتذة دوليين سبق لهم الفوز ببطولات عالمية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة للبطولة، ونشكر كل أعضاء اللجان المنظمة على ما قدموه من جهد للوصول بالبطولة لهذا المستوى الاحترافي».

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