الإماراتي الحوسني حكماً لـ «عالمية العراق» لبناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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رشح اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني لقيادة منافسات بطولة العراق العالمية لبناء الأجسام (مستر يونيفرس)، والتي ينظمها الاتحاد العراقي بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، والتي ستقام في مدينة السليمانية خلال الفترة من 16 حتى 19 الجاري.

ويأتي ترشيح الحوسني بناءً على دعوة رسمية من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، تثميناً لما يتمتع به محكمو بناء الأجسام الإماراتيون من سير ذاتية، وقدم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، الشكر لنظيره العراقي للتعاون المشترك والذي يهدف إلى تطوير رياضة بناء الأجسام بشكل مميز.

من جانبه، رحب الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني بترشيحه للمشاركة في قيادة منافسات البطولة، مؤكداً إنها فرصة ثمينة لتمثيل بناء الأجسام الإماراتية على المستوى الدولي، فضلاً عما تتمتع به هذه البطولة من مكانة دولية، ومثمناً ثقة ودعم لجنة الحكام الإماراتية، يذكر أن الحوسني سبق له وأن حكم في 59 بطولة دولية في مختلف دول العالم، ويطمح للتحكيم في البطولة رقم 60.

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