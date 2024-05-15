4 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن مشاركة منتخب مصارعة الذراعين في بطولة آسيا، التي ستقام في أوزبكستان وينظمها الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، وذلك ببعثة رسمية يترأسها الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، وعضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي إدارياً، و4 لاعبين هم: سالم عبد الله الشحي، وعلي راشد المزروعي، وأحمد صالح، وسالم سعود البلوشي في فئة الناشئين.

بدوره، ثمن فيصل الزعابي إداري المنتخب، الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي لتطوير رياضة مصارعة الذراعين في الدولة، منوهاً إلى أهمية المشاركة في بطولة آسيا كونها فرصة ثمينة للاحتكاك الدولي.

وعن حظوظ الفوز، أكد الزعابي، أن لاعبي المنتخب الوطني يتمتعون بإمكانات فنية طيبة يسعون لتحقيق أفضل الإنجازات بالرغم من أن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين عالميين.

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