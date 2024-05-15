مورتن وكاميرو يتألقان في ختام موسم «وسام الاستحقاق» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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هيمنت جولات التمايز لحسم لقبي منافسات الرجال والسيدات، في الجولة الختامية من موسم «وسام الاستحقاق» لهواة الغولف، التي نظمها اتحاد الغولف على ملعب نادي الزوراء في إمارة عجمان، وأسدل الستار عنها أول من أمس، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

وذهبت منافسات الرجال إلى جولة التمايز، بعدما أنهى كل من دومنيك مورتن وفيكتور أولسين مسار الحفر الـ 54 التي امتدت عليها المسابقة بالتعادل بواقع 216 ضربة، قبل أن يحسم مورتن اللقب في جولة التمايز التي جمعت اللاعبين مجدداً عند الحفرة الأخيرة.

وتكرر السيناريو ذاته في منافسات السيدات، بإنهاء جيمي كاميرو وانتصار ريتشي مشوارهما برصيد «صفر ضربة» تحت المعدل، واللجوء إلى جولة التمايز الفاصلة التي عرفت من خلالها كاميرو كيفية انتزاع الفوز والمركز الأول، وانتصار الريش الوصيفة لتعكس كلتا اللاعبتين جدارتهما في الحصول على التمثيل المشرف لغولف الإمارات في العديد من الاستحقاقات المقبلة.

تفوق سايمون

وعلى صعيد منافسات الناشئين التي اقتصرت على 36 حفرة، أظهر اللاعب سايمون آستورم براعة كبيرة في حسم لقب الفتيان بمعدل ضربتين تحت المعدل، بعدما احتاج إلى 142 ضربة لإنهاء مسار الحفر، فيما ذهب لقب الفتيات للاعبة دوال كيم بإجمالي خمس ضربات والثانية صوفيا زيبرا 6 ضربات فوق المعدل.

ولم تخل جولة الختام من المفاجآت بعدما تمكن اللاعب جاي مولان من إظهار موهبته في إدخال الكرة بالحفرة بضربة واحدة والتي حققها عند الحفرة 15.

التتويج

عقب ختام المنافسات قام وليد العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد بتتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة بالميداليات والكؤوس والهدايا التذكارية، وسط احتفالية كبيرة شهدها الجميع إضافة إلى أولياء أمور المشاركين من الجنسين.

نجاح مسك الختام

وأشاد وليد العطار بالنجاح الكبير الذي صاحب البطولة والتي شكلت مسك ختام الموسم، مثمناً المشاركة الكبيرة من جميع الفئات العمرية للبنين والبنات، وخصوصاً المراحل السنية والتي تمثل مستقبل اللعبة، ترسخ وتعزز الاستراتيجية التي وضعها اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والتي تستهدف المستقبل المشرق للعبة وممارسيها ونجومها للوصول بهم لأعلى درجات النجاح للانتقال من المحلية والخليجية والعربية للعالمية من خلال الاهتمام والرعاية والدعم الذي يقدمه اتحاد اللعبة.

وقدم التهنئة للفائزين والشكر والتقدير لنادي الزورا محتضن هذه البطولة وإلى جميع أندية اللعبة بالدولة لتعاونها الوثيق مع اتحاد اللعبة، ومشيراً في ختام حديثة إلى أن الموسم المقبل سيشهد المزيد من البرامج والخطط الهادفة.

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