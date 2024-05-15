الشارقة يضيف النجمة الـ46 لإنجازاته بساحات كرة اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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أهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الفوز بدرع دوري رجال اليد، عقب فوزه المستحق على منافسة التقليدي فريق شباب الأهلي 25 ـ 20، وجميع إنجازات كرة اليد بفرق النادي والتي وصلت إلى 46 بطولة محلية وخليجية إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده ونائبيه تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه في الإمارة الباسمة.

وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي ولأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة على الدعم والمتابعة المتواصلة، وأشاد بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين وحرصهم على التتويج بالدرع من أجل إسعاد جماهير «الملك» الأوفياء.

ترتيب

وبختام النسخة 46 للبطولة التي شهدت مشاركة 8 فرق وأقيمت على 3 أدوار، تمهيدي بنظام الدوري من دورين، ونصف نهائي ذهاب وإياب، ثم مباراة واحدة لتحديد هوية البطل الذي توج بلقبه فريق الشارقة، وشباب الأهلي وصيفاً ثم فريق مليحة ثالثاً وفريق العين رابعاً ودبا الحصن خامساً والجزيرة سادساً والوصل سابعاً وأخيراً النصر ثامناً.

وأعرب الحصان، عن سعادته بحصد الشارقة للبطولة وتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، مشيداً بجهود منظومة العمل بنادي الشارقة الرياضي، من أعضاء مجلس الإدارة العليا وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، على دعمهم ومتابعتهم التي أسهمت فيما وصل إليه الفريق من إنجازات، هذا إلى جانب تكامل منظومة العمل للتفوق من خلال الفرق الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

تفاؤل

من جانبه، أعرب غانم مبارك الهاجري مدير عام الهيئة العام للرياضة عن سعادته بما قدمه فريقا الشارقة وشباب الأهلي في اللقاء الماراثوني والمثير، والذي يؤكد سعي الفريقين للفوز بلقب البطولة الأقوى بالموسم وهذا يعزز التطور المنشود للعبة بالدولة، وخاصة أن الفرصة كانت سانحة للعديد من الأندية المشاركة في هذه البطولة للفوز بلقبها.

وبارك الهاجري الفوز للشارقة، مشيداً بأداء منافسه فريق شباب الأهلي، وثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها اتحاد اللعبة في سعيه للارتقاء باللعبة ولاعبيها وعودتها للزمن الجميل وخاصة في ظل الدعم والاهتمام الذي تقدمه إدارات الأندية لهذه اللعبة ولاعبيها وبتعاونها الوثيق مع القائمين على اللعبة.



طموح

كما أعرب مدرب فريق الشارقة التونسي سامي السعيدي، عن سعادته بالتتويج بكأس البطولة الأقوى والأطول بالموسم، وقال: استحق الفريق اللقب بناء على الأداء الذي قدمه اللاعبون طيلة مبارياتنا في البطولة، ونجحنا فيها في تحقيق اللقب للسنة الثامنة على التوالي، بخطوات هادفة نحو الحفاظ على مكتسبات النجاح، ولم يخفِ بعض الصعوبات التي رافقت مسيرة الفريق من حيث الإصابات».

وبنظرة تفاؤلية قال: بعد أن حصدنا البطولات الأربع المحلية بالموسم إلى جانب بطولة سوبر الخليج وهذه جميعها تحفزنا للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تمثل مسك ختام الموسم بالسيطرة على جميع بطولات الموسم الست، وهي الأولى من نوعها بالدولة.

46 بطولة

حصد فريق رجال اليد بنادي الشارقة خلال مسيرته بساحات كرة اليد والتي انطلقت بالموسم 1976 / 1977 على المستويين المحلي والخليجي 46 بطولة، وهي 18 دوري، 10 بطولات بكأس رئيس الدولة، 6 بطولات بكأس الإمارات، ومثلها في بطولة السوبر الإماراتي، و 3 بطولات بكأس نائب رئيس الدولة، وبطولة واحدة بكأس الاتحاد وبطولتين في السوبر الإماراتي البحريني.

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