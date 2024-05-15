«الشارقة للدفاع عن النفس» يرفد الجوجيتسو بـ 23 حكماً

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن تخرج 23 حكماً من منتسبي النادي وحصولهم على شارات التحكيم المحلية والدولية بالجوجيتسو، وذلك بعد استيفائهم الشروط المطلوبة وتخرجهم من الدورات، التي نظمها الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وذلك في إنجاز دولي غير مسبوق للأندية التخصصية والألعاب الفردية يعكس رؤية مجلس الشارقة الرياضي بتطويرالكفاءات الفنية في كافة المجالات.

وبارك رئيس مجلس ادارة النادي أحمد عبد الرحمن العويس، لأسرة النادي الإنجاز وللحكام المتخرجين متمنيا لهم قيادة المنافسات التي يتم تكليفهم بها بشكل احترافي، مثمناً الدور المحوري لإتحاد الإمارات للجوجيتسو والجهود التي يبذلها في تطوير اللعبة.

وأكد العويس، أن الهدف من مبادرة الحكام هو دعم لاعبي النادي للمساهمة في نشر ثقافة ممارسة الجوجيتسو، والإستثمار في الطاقات الكبيرة التي يتمتعون بها إستعدادا للإستحقاقات المقبلة، وثمن جهود ومتابعة مدرب منتخب الناشئين والمدير الفني للجوجيتسو للنادي ابراهيم الحوسني بإستكشاف وتطوير المواهب.

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