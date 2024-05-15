منافسات مثيرة في افتتاح الشارقة ماسترز للشطرنج

المصدر: الشارقة – عدنان الغربي

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استهل سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، مشاركته في النسخة السابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز مهم لحساب الجولة الافتتاحية التي جاءت مثيرة في جميع مبارياتها.

وجاء فوز سالم عبد الرحمن المصنف دولياً 2629 على حساب منافسه الأوكراني الأستاذ الدولي البولندي جان كليمكوفسكي المصنف دولياً 2517.

وأعطى شارة انطلاق البطولة التي تستمر منافساتها حتى 23 مايو الجاري، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وغانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بحضور سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني باتحاد الإمارات للشطرنج وعمران عبدالله نائب رئيس النادي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي، وعبدالله مراد المازمي مدير البطولة وعدد من الشخصيات الرياضية.

شكر

ووجه الشيخ خالد بن حميد القاسمي الشكر إلى غانم الهاجري وإلى عيسى هلال على حضورهما الافتتاح، وقال: «العدد الكبير من المشاركين من أصحاب الألقاب الدولية وكبار المصنفين في النسخة السابعة يعكس مكانة البطولة عالمياً ويعطي انطباعاً بقوة المنافسة، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لأبناء الإمارات من اللاعبين المشاركين للاحتكاك واكتساب الخبرات، وتطوير مستوياتهم، كما سيعود بالفائدة الفنية الكبيرة لأبناء النادي، ويكفي أن هناك 9 أساتذة دوليين سبق لهم الفوز ببطولات عالمية، وهو ما يمثل نقلة كبيرة للبطولة، ونشكر كل أعضاء اللجان المنظمة على ما قدموه من جهد للوصول بالبطولة لهذا المستوى الاحترافي من التنظيم في ظل وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات، كما أن البطولة تشهد مشاركة عدد من حكامنا والاستفادة منهم في كل النواحي».

وكشف الشيخ خالد بن حميد القاسمي عن نية النادي تنظيم مؤتمر علمي لنشر ثقافة الشطرنج على مستوى الخليج، وقال: «استراتيجية النادي تهدف إلى نشر ثقافة اللعبة في كل مدن الإمارة وظهور مواهب جديدة، وتنظيم واستضافة البطولة يساهم في ظهور هذه المواهب، ونتمنى أن يكون لدينا لاعبون مثل سالم عبد الرحمن وأجيال جديدة تقود لعبة الأذكياء في المستقبل وهو ما نعمل عليه».

مكانة عالمية

وقال عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «البطولة باتت لها سمعة عالمية كبيرة ووصلت إلى أعلى المستويات الفنية والتنظيمية بوجود هذا العدد من 60 دولة، وأتمنى أن تحقق أهدافها سواء الرياضية والمجتمعية والسياحية، والتي تليق بالإمارة، وسعداء أن تنتقل هذه الصورة إلى العالم من خلال البث المباشر للمباريات».

وأضاف: «فخورون في مجلس الشارقة الرياضي لما وصلنا إليه من مشروع الشارقة الثقافي، من خلال البطولات العالمية التي تقام على ملاعب وصالات الإمارة، وهناك أكثر من بطولة عالمية شهرياً، وهو ما يعزز دور الشارقة في استضافة هذه الأحداث العالمية».

وأسفرت نتائج الجولة الأولى لبطولة الماسترز عن تحقيق المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الهندي آرجون ايريغايسي بطل النسخة السابقة فوزاً غاية في الإثارة على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأذري سفرلي التاج، واكتفى بطل العالم للشباب الإيراني بارهام مقصودلو والحاصل على لقب بطولة الشارقة ماسترز الثانية بنتيجة التعادل مع منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي شمس الدين فوخيدوف، وحسم التعادل نتيجة الطاولة الثالثة بين الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانجي مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي أرسيني نيستيروف، كما تعادل الأستاذ الدولي الكبير الأذري تيمور راجابوف البطل السابق لكأس العالم للرجال مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي سيثو رامان، فيما انتهى لقاء الطاولة الخامسة والذي جمع الإيراني أمين طبطبائي مع منافسه الهندي براناف فاي بفوز مستحق للإيراني بطل النسخة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز، وعلى الطاولة السادسة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الصربي أليكسي سارانا مع الإيراني الأستاذ الدولي الكبير دانيشفار بارديا.

وخطف المخضرم الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير فاسيلي ايفانتشوك بطل العالم السابق للشطرنج السريع أنظار المتابعين ورواد الشطرنج حول العالم بمشاركته الأولى في الشارقة ماسترز وتحقيقه فوزاً مستحقاً على حساب منافسه الأستاذ الدولي الكبير علي شير سليمانوف من كازاخستان، كما تابع جمهور الماسترز بشغف الموهبة الأمريكية المثيرة للجدل هانس نيمان والذي افتتح مشواره بالبطولة بفوز مستحق على حساب منافسه الإيراني غليب دودين، فيما اكتفى الموهوب الهندي الأستاذ الدولي الكبير نيهال سارين بنتيجة التعادل مع منافسه التركي الأستاذ الدولي الكبير ياجيز كان.

بطولة التحدي

أما في بطولة التحدي والتي انطلقت منافساتها بالتزامن مع بطولة الماسترز فحقق الأستاذ الدولي الكبير ديلغادو راميرز من البارغواي الفوز على أستاذة الاتحاد الدولي الروسية ايكاترينا بوريسوفا، وخسر الأستاذ الاتحادي الهولندي ماجا خزريان على يد الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير بوركامين المصنف الثالث في البطولة، وانتهت نتيجة اللقاء بين الكولومبي الاستاذ الدولي الكبير كريستيان كوميلو والدولي الهندي سانتوش ايجاي بالتعادل، وخسر لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان من الأستاذ الدولي الإيراني موفاهد سينا.

بطولة الواعدين

حقق المصنف الأول الليبي محمد أبو رزيقة الفوز في جولته الأولى على حساب منافسته الأذرية ليلى بوداجوفا، كما حقق الدولي المصري رامز سمير الفوز على الدولي العماني راشد علي البلوشي، وتمكن الموهوب راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة من تحقيق فوز مهم على حساب منافسه العماني الدولي محمد خلفان السعيدي، وتقاسمت لاعبة المنتخب الفلسطيني إيمان صوان نقطة المباراة مع منافسها السوري الدولي تمام العلي، كما تعادل لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية راشد أبو بكر مع الدولي الهندي ايزان شفيق.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل حقق لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أحمد بامطرف فوزاً غاية في الأهمية على بطل آسيا وثالث العالم الموهبة الهندية سافين سفرالله خان، كما فاز الموهوب اليمني عبدالله بشير القديمي على الهندي سامياك تشوراسيا، وتعادل لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبد الرحمن الحمادي مع الآذرية الدولية أسناد فالييفا.

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