الشارقة والجزيرة في نهائي كأس شباب اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يلتقي يوم الاثنين المقبل فريقا شباب كرة اليد في ناديي الشارقة والجزيرة في نهائي بطولة كأس الإمارات لشباب اليد .

والذي يمثل ختام بطولات هذه الفئة السنية للموسم والذي شهد مشاركة 6 فرق وهي الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والوصل والجزيرة وبني ياس، وأقيمت البطولة بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة.

وجاء تأهل فريق الشارقة إلى المباراة النهائية للبطولة، بعدما تغلب على فريق الوصل بنتيجة (31 - 25) ، أول من أمس على صالة نادي شباب الأهلي دبي، بينما حقق الجزيرة الفوز 31 - 25 على شباب الأهلي في المباراة التي أقيمت على صالة نادي البطائح.

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