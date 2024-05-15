«بريميير بادل P1 دبي» 3 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي لاستضافة «بريميير بادل P1 دبي» أول بطولة تابعة للجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل بين 3 و10 نوفمبر في ملاعب البادل المخصصة ضمن استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الاستضافة لعدة أعوام التي وقعها اتحاد الإمارات للبادل ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي مع جولة بريميير بادل وشركة جالوب جلوبال التي تتخذ من دبي مقراً لها.

محطة مفصلية

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «يشكل إطلاق بطولة بريميير بادل P1 دبي محطة مفصلية لهذه الرياضة التي تمتاز بشعبية واسعة في دولة الإمارات. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز انتشار رياضة البادل في إمارة دبي النابضة بالحياة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة مركزاً رائداً للرياضة.

والوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والسياحة. ويسعدنا العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لنكون في طليعة هذه الجهود الهادفة إلى تسليط الضوء على إرث رياضة البادل داخل الملاعب وخارجها».

25 بطولة

و«بريميير بادل P1 دبي» واحدة من بطولات الموسم الذي يتألف من 25 بطولة، وتقام بطولاته في 18 دولة ضمن خمس قارات. وتستقطب البطولة 320 لاعباً ولاعبة عالميين ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، بمن فيهم أرتورو كويلو وأريانا سانشيز فالادا وخوان ليبرون وأليخاندرو جالان وأوستن تابيا وفرانكو ستوبا و بياتريس غونزاليس وديلفينا بريا. كما تقدم البطولة جوائز بقيمة إجمالية 470 ألف يورو.

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