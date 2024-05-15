«دبي الرياضي» يطلق مبادرة تطوير مدربي الأكاديميات

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة لتأهيل وتطوير قدرات المدربين العاملين بالأكاديميات الرياضية العاملة في الدولة بمختلف الألعاب الرياضية.

وذلك بالتعاون مع الأكاديميات الخاصة الدولية والمحلية من خلال إطلاق دورات تدريبية تخصصية بإشراف خبراء رياضيين من مختلف الأندية الدولية.

وأجرى مجلس دبي الرياضي عدة لقاءات مع مسؤولي الأكاديميات الدولية المختلفة العاملة في دبي لمناقشة خطة العمل لتنفيذ المبادرة وتنظيم الدورات التدريبية المكثفة .

والتي ستتواصل على مدار الموسم الرياضي، وعقد آخر اجتماع مع ممثلي أكاديميات كرة القدم الدولية في دبي وهي: برشلونة وريال مدريد ولاليجا وأجاكس ويوفنتوس وباريس سان جرمان ومؤسسة سي بي اف فوتبول مانجمنت بحضور أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وعدنان العيوني أخصائي أول شركات كرة القدم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطة التنفيذية لسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023 - 2033 في الجانب المتعلق بتطوير الكوادر الوطنية وتنمية قدرات المدربين والاطلاع على آخر المستجدات في عالم التدريب بما يعزز مكتسباتهم الفنية والعلمية ويساهم في حسن صقل المواهب الرياضية.

كما أنها تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرياضة. وسيتم تنظيم برنامج سنوي لعقد الدورات التدريبية المخصصة لمدربي أكاديميات كرة القدم بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بهدف تعزيز وتحسين المهارات الأساسية للمدربين والمعرفة التكتيكية والفنية والقياسات البدنية، بما في ذلك عناصر التواصل والتحفيز واستراتيجيات اللعب وأساليب تطوير اللاعبين والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات التكنولوجية لتحديد اللاعبين الموهوبين، وإعداد برامج تدريبية لتعزيز أدائهم في مختلف الفئات العمرية، وتطوير الأساليب التدريبية وفقاً لمستويات التدريب.

تنوع

وستتضمن الدورات التدريبية إجراء مزيج من المحاضرات والتمارين النظرية والعملية ودراسات الحالة والجلسات التفاعلية، وذلك بعد تحديد احتياجات المدربين، كما سيتم تنويع موضوعات الدورات التدريبية لتشمل كافة المجالات الفنية والإدارة الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية

وتبدأ الدورة الأولى يوم 31 مايو وتستمر حتى 2 يونيو وتقام في نادي النصر الرياضي، وينظمها نادي يوفنتوس الإيطالي من خلال أكاديمية النادي في دبي وذلك لأول مرة خارج قارة أوروبا، حيث يحاضر في الدورة خبراء من نادي يوفنتوس، وستتواصل الدورات التدريبية في مختلف الألعاب الرياضية خلال الشهور المقبلة.

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