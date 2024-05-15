عبدالله بن طوق: «أغلى الكؤوس» هدف الموسم للنصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد عبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة «أغلى الكؤوس» هدف الموسم بالنسبة للعميد.

وسيبذل قصارى جهده من أجل التتويج به عندما يلتقي الوصل في المباراة النهائية على استاد هزاع بن زايد بالعين بعد غدٍ الجمعة، مشيراً إلى أن اللاعبين قاموا بعمل كبير من أجل الوصول إلى النهائي، متمنياً أن ينجح العميد في تتويج جهوده باللقب وإسعاد جمهوره.

وتوقع بن طوق أن يكون نهائي أغلى الكؤوس على درجة عالية من الإثارة، نظراً لجاهزية الفريقين، وبفضل المستويات الجيدة التي ظهر عليها في الموسم الحالي.

وقال: استعداداتنا طيبة، وسنركز على استعادة اللياقة وتجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً حتى يكون الفريق على أتم الجاهزية للنهائي، سعداء بالفوز على خورفكان، وبعودة النصر إلى سكة الانتصارات.

وأوضح بن طوق أن وجود النصر والوصل في النهائي سيضفي المزيد من المتعة إلى المباراة، كونها واحدة من أجمل لقاءات الديربي في الإمارات، موجهاً الدعوة للجميع للاستمتاع ومشاهدة النهائي الفريد الذي يتكرر للمرة الثانية في تاريخ الكأس بعد 4 عقود.

ظروف

من جهته، أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن فريقه خرج بفوز مستحق أمام خورفكان، ما يساعده على الاستعداد في ظروف طيبة لنهائي الكأس، وقال:

قمنا بتغييرات عديدة في التشكيلة بسبب الغيابات، إنه أمر رائع عندما تفوز بهذا النوع من المباريات بفضل عقلية الانتصارات التي يتحلى بها الفريق، أشكر اللاعبين على جهودهم الكبيرة، سنطوي سريعاً صفحة هذا الفوز ونركز على الاستعداد لنهائي الكأس.

وأوضح شرودر أن مواجهة الوصل ستكون من أقوى المباريات التي سيخوضها النصر، مشيراً إلى أنه بصرف النظر عن خسارته من الوحدة يبقى الوصل من أقوى الفرق.

وهو المتصدر حالياً، ويقدم مستويات قوية، ويستحق نيل لقب الدوري، وأن يصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وأضاف: الفوز بالكأس هو تحدٍّ كبير بالنسبة لنا أيضاً، بلا شك ستكون مباراة صعبة على الفريقين، وهي مباراة اللاعبين بالأساس، لدينا ثقة في تقديم مستويات قوية، ونعلم جيداً أننا نلعب ضد أفضل فريق في الإمارات.

وصرح مدرب النصر أن الحالة الصحية لبعض اللاعبين مطمئنة، من بينهم أحمد جشك، الذي استعاد كامل لياقته، وهو جاهز لخوض النهائي، وكذلك المدافع غوستافو أليكس، الذي بدأ يتدرب مع الفريق.

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