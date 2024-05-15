«العنابي» يحقق فوزه الأول على «الإمبراطور» في زعبيل منذ 4390 يوماً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

على الرغم من خسارة الوصل أمام ضيفه الوحدة بنتيجة 1 - 4، في قمة الجولة 23.

والتي أقيمت في ملعب ستاد زعبيل، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، وتقليص الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين مطارده شباب الأهلي في المركز الثاني، فإن «الإمبراطور» لا يزال يملك بيده حظوظ التتويج بدرع الدوري بعد غياب 17 عاماً، وتحديداً منذ موسم 2006 - 2007.

وذلك مع بقاء 4 مباريات للفريقين على نهاية النسخة الحالية من المسابقة، مع الوضع في الحسبان صعوبة مباريات الوصل مقارنة بما ينتظر «الفرسان».

ولكن ذلك لم يمنع جماهير الوصل الشعور بالحزن أول من أمس، وهي ترى فريقها يخسر المرة الأولى في دوري المحترفين منذ 327 يوماً، وتحديداً منذ خسارته أمام العين في 7 مايو من سنة 2023.

قمة

شهدت مباراة الوصل والوحدة أجواء مثيرة، ونجح الوحدة في تحقيق فوزه الأول في ملعب ستاد زعبيل في دوري المحترفين منذ 4390 يوماً.

وأكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن درع الدوري لا تزال في الملعب مع بقاء 4 مباريات لفريقه.

ورأى أن ضغوط المنافسة، والوصول إلى الأمتار الأخيرة للدوري، وراء تلقي الوصل خسارته الأولى في الدوري بعد 22 جولة هذا الموسم بشكل خاص، وشدد على ضرورة طي صفحة لقاء الوحدة، والتفكير في لقاء النصر بعد غد الجمعة، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز