حمدان بن مبارك: كأس رئيس الدولة حدث مجتمعي وطني

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن أهمية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

والتي ستقام بعد غدٍ الجمعة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وتجمع فريقي الوصل والنصر، تستدعي الاهتمام بكل تفاصيلها لأهميتها الكبرى لدى المجتمع، مشيراً إلى أن التصميم الجديد للكأس محفز على العطاء والإبداع.

وقال: «إن بطولة كأس رئيس الدولة أكبر من منافسة كروية، بل هي حدث مجتمعي وطني نعبر من خلاله عن ولائنا لقائدنا وملهمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله»، وأضاف: «إن كأس رئيس الدولة تحتل أهمية كبيرة في برامج اتحاد الكرة، ونحن حريصون على تطويرها من جميع الجوانب.

كما نحن فخورون بنجاحاتها المستمرة، حيث تحظى باهتمام إعلامي محلي وخارجي، فضلاً عن الاهتمام الجماهيري». وثمن معالي رئيس الاتحاد تعاون الأندية والشركاء في تطوير المسابقة ودعمها، كما أشاد بالدور الذي قدمه اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ووسائل الإعلام الذين وضعوا بصماتهم في هذه البطولة الغالية منذ انطلاقتها الأولى عام 1974 - 1975 وإلى يومنا هذا.

سعادة

من جهته، عبّر محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عن سعادته بإطلاق النسخة الجديدة من تصميم كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن البطولة الأغلى تستحق مزيداً من الاهتمام، لأنها تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة والمجتمع. وأشار الأمين العام إلى أن كأس رئيس الدولة لها ارتباط بتاريخ دولتنا، وهي جزء من حاضرنا ومستقبلنا الزاهر.

وقال: «إن البطولة انطلقت في زمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، وتتواصل بنجاح في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله»، وأضاف: «نسعى من خلال التصميم الجديد إلى تحفيز الفرق على بذل المزيد من الجهد للحصول على لقب البطولة الأغلى».

على جانب آخر، تحت شعار «بروح الفريق الواحد نحقق الفوز» كشف اتحاد الإمارات لكرة القدم عن التصميم الجديد لكأس مسابقة كأس رئيس الدولة الذي يأتي إيماناً بأهمية البطولة الأغلى، التي تتجسد فيها قيم المجتمع الإماراتي، فهذا الحدث المميز مناسبة وطنية يحتفي بها الشعب والمقيمون.

وتمثل فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكُتب على التصميم الجديد للكأس النشيد الوطني الإماراتي، الذي يعبر عن الروح الوطنية، ويحفز على العمل من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها. وسيتم تسليم النسخة الجديدة من الكأس للفائز بالمباراة النهائية لبطولة هذا الموسم.

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