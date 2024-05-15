شباب الأهلي يتمسك بـ«الأمل» ويقرب «الصقور» من حافة الهبوط

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تمسك شباب الأهلي بحظوظه في إمكانية التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز الذي حققه على مضيفه فريق الإمارات 3 - 2 أول من أمس في الجولة 23 من المنافسة، ليضع «الصقور» قريباً من حافة الهبوط ويؤزم موقفه المتأخر في جدول الترتيب بعد أن تجمد رصيده في 14 نقطة بالمركز قبل الأخير وبفارق 7 نقاط عن خورفكان صاحب المركز الثاني عشر مع وجود مباراتين مؤجلتين للصقور أمام البطائح والعين.

ورفع الفوز رصيد «الفرسان» إلى 49 نقطة في المركز الثاني، وقلص الفارق بينه والوصل المتصدر إلى 6 نقاط، بعد أن تعرض «الإمبراطور» إلى الخسارة أمام الوحدة، الشيء الذي منح شباب الأهلي الأمل في الفوز بلقب البطولة، خاصة أن هنالك مواجهة مباشرة تجمع الفريقين «الوصل وشباب الأهلي» في الجولة «25».

ويخوض شباب الأهلي مباراته في الجولة المقبلة «24» أمام ضيفه بني ياس، وفي الجولة 26 الأخيرة يلتقي بضيفه حتا ولديه مباراة مؤجلة أمام حتا من الجولة 13، بينما يحل الوصل ضيفاً على اتحاد كلباء في الجولة 24 ويلتقي النصر في الجولة 26، بجانب مباراة مؤجلة من الجولة 20 أمام مضيفه العين.

تأكيد

وأكد مؤنس دبور مهاجم وهداف شباب الأهلي، أن فريقه سيفعل ما عليه في المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي يسعى خلالها لتحقيق الفوز وقال رداً على حظوظ «الفرسان» في نيل لقب البطولة: نحن نركز على أنفسنا وهدفنا دائماً الفوز بالنقاط الثلاث، علينا أن نحافظ على نتائجنا الإيجابية وأن ننتظر لنرى النهاية.

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