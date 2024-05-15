منتخب الإمارات للبلياردو يشارك في بطولات غرب آسيا والعرب والعالم

المصدر: دبي ـ وام

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تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في البطولة التصنيفية للبلياردو للانضمام إلى تشكيلة منتخب الإمارات للبلياردو للرجال المشارك في بطولات غرب آسيا وكأس الاتحاد العربي بالبحرين، وكأس العالم بالسعودية.

وكانت البطولة التصنيفية للبلياردو التي أقامها اتحاد اللعبة قد اختتمت منافساتها أول من أمس، وشهدت فوز كل من محمود شريف بالمركز الأول وطلال البلوشي بالمركز الثاني وعبدالله جمعة بالمركز الثالث.

وأوضح عيسى البلوشي مدرب منتخب الإمارات للبلياردو أن التصفيات التي أقيمت بالنظام المفتوح.

وقال: «أسفرت هذه النتائج عن تشكيل المنتخب الذي سوف يشارك في بطولة غرب آسيا بالبحرين خلال الفترة من 24 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل، باللاعبين الثلاثة الأوائل في البطولة التصنيفية و عبدالله الحمادي وسالم النعيمي في منافسات الناشئين». وأضاف: «في بطولة كأس الاتحاد العربي التي تستضيفها البحرين أيضاً خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو المقبل، سوف يشارك 4 لاعبين».

وأكد أن بطولة العالم للبلياردو التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو المقبل، سوف يشارك فيها لاعب واحد فقط هو طلال البلوشي في منافسات فردي الـ9 كرات.

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