راشد بن حمدان يكرم «أبطال النصر»

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، أول من أمس، مجلس إدارة النادي ومجالس إدارات الشركات الثلاث بالنادي، كرة القدم والاستثمار والألعاب الرياضية بمناسبة تكريم الفرق واللاعبين الذين حققوا بطولات وإنجازات هذا الموسم في الألعاب الجماعية والفردية.

وهنأ الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم اللاعبين الأبطال وطالبهم بمواصلة التميز والتقدم وتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات في الموسم المقبل لرفع راية العميد في جميع الاستحقاقات المقبلة.

وحضر الاستقبال مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر وحميد أحمد الطاير النائب الأول، وعبد الله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الرزاق السيد الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، ومنصور رحمة الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارة النادي والشركات الثلاث.

وشمل التكريم فريق كرة السلة بطل كأس نائب رئيس الدولة للرجال للمرة السادسة في تاريخه وناصر الكثيري لاعب النصر لألعاب القوى الذي حقق رقماً قياسياً في إطاحة المطرقة لمسافة 54 متراً في بطولة كأس آسيا للشباب في ألعاب القوى 2024 التي استضافتها دبي خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الماضي على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، محققاً بذلك إنجازاً لم تسجله رياضة ألعاب القوى في الدولة منذ 2003، وفريق كرة الطاولة بطل كأس الاتحاد للرجال ودوري الناشئين ودوري الأشبال.

كما كرم رئيس نادي النصر اللاعبة مروى سلمان كهور بطلة الإمارات لفئة الشابات في الدراجات الهوائية وصاحبة المركز الأول في درع التفوق الفردي والمركز الأول في بطولة الإمارات ضد الساعة للشابات وزميلتها علياء حسين الفائزة بالمركز الثالث في بطولة الإمارات للدراجات الهوائية.

وأعرب لاعبو النصر عن سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لتكريم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم لهم، مؤكدين حرصهم على مضاعفة الجهود لحصد المزيد من الإنجازات وتشريف رياضة الإمارات في المحافل الدولية.

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