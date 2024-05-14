الشارقة بطلاً لدوري اليد للمرة الثامنة على التوالي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أحرز فريق كرة اليد بنادي الشارقة لقب دوري الرجال للمرة الثامنة على التوالي والـ18 في تاريخه، منذ تتويجه بلقب النسخة الأولى موسم 1976-1977.

وذلك بعد فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 25-20 في لقاء الجولة الأخيرة من الدور النهائي، مساء اليوم الثلاثاء، على صالة نادي البطائح.

وبهذا الفوز يكون الشارقة قد حصد اللقب الرابع محلياً هذا الموسم بتتويجه بدرع الدوري، إلى جانب كأس الاتحاد وكأس الإمارات وكأس «السوبر الإماراتي».

إضافة للقب خارجي «كأس السوبر الإماراتي البحريني». وحل فريق مليحة ثالثاً عقب فوزه على فريق العين الرابع بنتيجة 47-45 بالرميات الترجيحية عقب شوطين إضافيين.

شهدت المباراة الإثارة والتحدي طوال مراحلها رغم أفضلية التقدم للشارقة في الشوط الأول، الذي حسمه بنتيجة 10-8، ومع بداية الشوط الثاني نجح شباب الأهلي في إدراك التعادل 11-11، وعاد الشارقة لقيادة الشوط لعباً ونتيجة، موسعاً الفارق تدريجياً للنهاية السعيدة للشارقة.

وعقب ختام المباراة، توج نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد، وغانم الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وبحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبدالسلام المحيربي، نائب رئيس الاتحاد.

وناصر الحمادي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من أعضائه، فريق الشارقة بدرع البطولة والميداليات الذهبية، وشباب الأهلي الوصيف الميداليات الفضية، وطال التكريم الطاقم التحكيمي البحريني الدولي المكون من: حسين الموت، وسمير المرهون، وحكمي الطاولة إسماعيل سالم، وعلي جعفر.

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