دبي تستضيف بطولة "بريميير بادلP1" العالمية للمحترفين نوفمبر المقبل

المصدر: وام

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تستضيف دبي النسخة الافتتاحية من بطولة بريميير بادل P1 أول بطولة تابعة للجولة الرسمية الرائدة لمحترفي رياضة البادل خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل على ملاعب البادل باستاد سوق دبي الحرة للتنس.

تأتي البطولة في إطار اتفاقية الاستضافة التي وقعها اتحاد الإمارات للبادل ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي مع جولة بريمير بادل وشركة جالوب جلوبال التي تتخذ من دبي مقرا لها.

تستقطب البطولة 320 لاعبة ولاعبا عالميا، ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات من بينهم أرتورو كويلو وأريانا سانشيز فالادا وخوان ليبرون وأليخاندرو جالان وأوستن تابيا وفرانكو ستوبا و بياتريس جونزاليس وديلفينا بريا.

تقدم البطولة مجموعة من الجوائز بقيمة إجمالية قدرها 470 ألف يورو.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل:"يشكل إطلاق بطولة "بريميير بادل P1 "دبي محطة مفصلية لهذه الرياضة التي تمتاز بشعبية واسعة في دولة الإمارات".

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز انتشار رياضة البادل في إمارة دبي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة مركزا رائدا للرياضة، والوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والسياحة.

تعد بطولة "بريميير بادل P1 دبي" واحدة من بطولات الموسم الذي يضم 25 بطولة تقام في 18 دولة بخمس قارات.

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