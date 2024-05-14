«حماية اللعب» تناقش الملكية الفكرية في الرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد المشاركون في ندوة «حماية اللعب» أهمية حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر في الرياضات الإلكترونية في تطوير الألعاب الرقمية وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الذي يشهد نمواً سريعاً حول العالم، حيث تتيح حماية الملكية الفكرية تبادل الخبرات والمعرفة في بيئة آمنة، تحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين وشركات أو علامات تجارية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية بالإمارات عبر الاتصال المرئي نهاية الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية (BPG) وسفارة فرنسا بالإمارات، وحظيت الندوة بدعم من وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للملكية الفكرية واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وتحدث في الندوة سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مالك حنوف، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، وباسل الترك نائب رئيس الرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية بالإمارات وكارولين لو غوفيك من جامعة ليل الفرنسية.

تناولت الندوة حقوق الملكية الفكرية والتحديات المستقبلية وعلى وجه التحديد العلامات التجارية وحقوق النشر في مجال الرياضة والرياضات الإلكترونية، كما استعرض المشاركون عدداً من السوابق القضائية وسيناريوهات استخدام الملكية الفكرية في العالم الحقيقي والعالم الافتراضي من حيث صلتها بالرياضة.

وأثنى المشاركون على الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على مستوى تنظيم الألعاب الرقمية وكونه مصدراً كبيراً للمعلومات للاعبين في العالم الافتراضي.

وأكد سعيد علي الطاهر أن الملكية الفكرية حق أساسي للمبدعين، وأن قانون الإمارات يحمي المؤلفين وأصحاب الحقوق، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية يعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة ويتمثل دوره في وضع المبادئ العامة التي تحقق انتشار مفهوم الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات ورفع مستواها الفني، وإدارة شؤون الرياضات الإلكترونية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ووضع البرامج والخطط التطويرية وتنظيم البطولات التي تشارك فيها الأندية والفرق الإلكترونية ومنح الألقاب والجوائز، إضافة لتجهيز الفرق وإعدادها لتمثيل الدولة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية وغيرها من البطولات.

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