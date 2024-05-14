عبد العزيز الشامسي يحرز كأس مهرجان ربيع العين للشطرنج

المصدر: وام

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توج الدولي الإماراتي عبدالعزيز الشامسي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بلقب بطولة الشطرنج الخاطف (البليتز) ضمن فعاليات النسخة (15) من مهرجان ربيع العين الدولي للشطرنج الذي ينظمه النادي سنويا، وشارك في الحدث نحو 80 لاعبا ولاعبة من عدة دول.

وفاز الشامسي- طالب كلية الطب بجامعة الإمارات- بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 8 نقاط حصيلة 8 انتصارات، وخسارة وحيدة من صاحب المركز الثاني عبد الله يونس الخميري الذي حصد الميدالية الفضية برصيد 7.5 نقاط. وجاء غيث سعيد النعيمي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وحصل على الميدالية البرونزية.

وحصلت زينب درويش المعمري على جائزة المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما حل سعد جابر الأحبابي في المركز الخامس برصيد 6 نقاط. وفاز الناشئ الدولي محمد مخملجي من سوريا بجائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة برصيد 6 نقاط، بينما حصدت الإماراتية موزة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعبة في البطولة برصيد 5 نقاط، وفازت شقيقتها شيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل ناشئة تحت 14 سنة.

أقيمت بطولة ربيع العين للشطرنج الخاطف من 9 جولات وفقا للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة مع إضافة 3 ثواني لكل نقلة، وفقا لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف البليتز.

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