1750 شجرة قرم في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف 

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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كشفت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، عن إكمال زراعة 1750 شجرة من أشجار القرم في محمية جبل علي للحياة البرية بدبي، والتي تملك قدرة على تخزين الكربون.

وتم تمويل عملية الزراعة من رسوم مواقف سيارات الزوار للإسهام في تعويض انبعاثات الكربون الناجمة عن البطولة، من خلال مبادرة حديقة ونبات، مما يؤكد التزام بطولة دبي ديزرت كلاسيك بممارسات المسؤولية البيئية والمشاركة المجتمعية.

وأقيمت بطولة دبي ديزرت كلاسيك في يناير الماضي، وفاز روري ماكلروي بلقبها للمرة الرابعة، وشجعت البطولة الزوار على التوجه إلى البطولة على متن مترو دبي، كما شارك الزوار القادمون بسياراتهم في مبادرة «حديقة ونبات» من خلال دفع رسوم مواقف السيارات، حيث تم استخدامها لزراعة أشجار القرم.

قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لمسابقة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: نسعى من خلال زراعة 1750 شجرة من أشجار القرم في محمية جبل علي للحياة البرية لإقامة فعالية مستدامة بالكامل، بصفتنا أول فعالية حاصلة تصديق منظمة جي إي أو في الشرق الأوسط والأولى ضمن سلسلة مسابقات رولكس التابعة لجولة دي بي ورلد العالمية.

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