«الوضيحي» التميمة الرسمية لمونديال الجودو – أبوظبي 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، عن التميمة الرسمية «الوضيحي»، مع تواصل العد التنازلي لانطلاق الحدث الأحد المقبل في أبوظبي.

وقامت اللجنة المنظمة باختيار غزال المها العربي لما يمثله من ارتباط بدولة الإمارات، وكونه أحد رموزها الطبيعية الشهيرة، إلى جانب أنه أصبح من رموز الاستدامة البيئية التي تقطع فيها الدولة خطوات رائدة عالمياً، بعدما سبق أن ساهمت الجهود الإماراتية في إعادة المها العربي أحد الحيوانات النادرة بعد اختفائها أكثر من 40 عاماً، بفضل مشروع «إكثار المها العربي»، الذي تبنته الدولة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويوجد الآن أعداد بالآلاف منها تعيش في أبوظبي.

أما اختيار اسم «الوضيحي»، فهو أحد المسميات المعروفة لغزال المها، الحيوان النادر والقوي الذي يستوطن صحاري شبه الجزيرة العربية بشكل كبير من بين مناطق أخرى، وقد سميت بالوضيحي، لبياضها الشديد الواضح.

واعتمدت اللجنة المنظمة، تصميم التميمة الذي يحمل علم دولة الإمارات على بدلة ممارسة رياضة الجودو، ويرتدي الحزام الأسود الذي يدل على وصوله لأعلى مستويات الاحترافية في هذه الرياضة.

فخر

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو -2024، رئيس اتحاد الإمارات للجودو: «تعتبر واحدة من أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها من استضافة هذا الحدث، هي إبراز مكونات المجتمع الإماراتي، والرموز الخاصة بنا، بكل فخر أمام العالم بأجمعه، مع بث المنافسات حول شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي في جميع القارات، وهو ما جعلنا نختار غزال المها العربي (الوضيحي)، الذي يمتلك ارتباطاً خاصاً بنا هنا ومنطقة شبه الجزيرة العربية، وهو يعكس حكاية جهود كبيرة بذلتها الإمارات للحفاظ عليه كونه من الحيوانات النادرة، إلى جانب قدراته الجسدية والحسية التي تجعله مثالاً لاستخدامه للترويج للنشاط الرياضي بصفات ترتبط بالقوة الجسدية والشجاعة والذكاء».

وأضاف: «سيتواجد «الوضيحي» في مختلف الجوانب الترويجية لبطولة العالم المقبلة في أبوظبي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي موقع البطولة نفسها عبر التفاعل مع الجماهير التي يتوقع أن تحضر من داخل وخارج الدولة لمشاهدة ألمع نجوم العالم الذين يتنافسون في الحدث الأكبر قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل».

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