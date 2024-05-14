تكريم الفائزين في «تحدي شرطة دبي العالمي للشطرنج»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد لشؤون العمليات، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ختام تحدي شرطة دبي العالمي للشطرنج، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، وعدد من مديري الإدارات العامة، والضباط.

وكرم اللواء عبد الله الغيثي وسعيد حارب الفائزين في تحدي شرطة دبي العالمي للشطرنج والذي تم تقسيمه إلى ثلاث فئات وهي تحدي الماستر، والتحدي المفتوح، وتحدي الناشئين تحت 18 سنة.

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