«الشارقة ماسترز للشطرنج» تدشن نسختها السابعة اليوم

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تدشن بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج نسختها السابعة مساء اليوم بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 60 دولة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 23 مايو الجاري بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 65 ألف دولار.

وتعد بطولة الشارقة ماسترز واحدة من أهم بطولات الشطرنج في العالم، حيث يحرص كبار الأساتذة الدوليين وحملة الألقاب على المشاركة فيها بشكل سنوي، وسيتم نقل أحداثها عبر أبرز المواقع العالمية المتخصصة في الشطرنج.

وتتضمن البطولة 3 منافسات من العيار الثقيل، تشمل الأولى بطولة الماسترز وبطولة التحدي وبطولة الواعدين.

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