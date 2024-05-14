رجال «الفرسان» يحصدون اللقب الثالث في موسم الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب لاعبو فريق شباب الأهلي للكرة الطائرة، عن سعادتهم بتحقيق اللقب الثالث في مسابقات الرجال للموسم المنتهي 2023 - 2024، بعدما احتفل «الفرسان» بتتويجهم بكأس الإمارات أول من أمس على حساب العين، بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة «مبادلة دوم»، بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، ليحقق الفريق لقباً مستحقاً بقيادة المدرب الوطني خالد الدحيل، بعدما أنهى أشواط المباراة النهائية التي أدارها الحكم الأول محمد صالح الدولة، والحكم الثاني العالمي إسماعيل إبراهيم البلوشي، بنتائج 21 - 25 و25 - 17 و25 - 21 و25 - 23 لمصلحة شباب الأهلي، والذي سبق وحقق هذا الموسم لقبي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر.

وقال ماجد خميس قائد طائرة شباب الأهلي، كان هدف «الفرسان» التتويج بجميع الألقاب المحلية، ولكن الفريق لم يوفق في الدوري، وأشار إلى أن فارق الخبرة لعب دوراً مؤثراً في حسم الفريق للألقاب الثلاثة هذا الموسم، فيما أكد ماجد صقر أن الفوز بثلاثة ألقاب يبقى إنجازاً كبيراً.

وتوجه ماجد ثاني، بالشكر إلى جميع زملائه على جهودهم طوال الموسم المنتهي.

وقام غانم مبارك راشد الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله جمعة الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، بتتويج شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، بحضور ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وهنأ عبدالله جمعة الدرمكي، شباب الأهلي على تحقيق الثلاثية هذا الموسم، وكذلك الجزيرة على تحقيق درع الدوري، وأعرب عن سعادته بنجاح الموسم.

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