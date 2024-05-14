24 نزالاً بمشاركة نخبة أبطال الفنون القتالية المختلطة في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكملت بالمز الرياضية المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة كافة الترتيبات لتنظيم النسختين 49 و50 يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويشهد الحدث 24 نزالاً.

ويشارك في النسخة 49 المخصصة للنزالات المشتركة العربية والأفريقية، أبرز الأسماء التي في مقدمتهم راني سعدة «فلسطين»، عبدالله البوشهري «الكويت»، ، فيما تشهد النسخة 50 الدولية، أقوى التحديات ومنافسات بارزة على 3 ألقاب مختلفة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال وصول المقاتلين إلى أبوظبي، بجانب الحكام، مع تجهيز صالات النزالات بأفضل صورة حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يتناسب مع النجاحات السابقة التي حققتها وبلوغها النسخة الذهبية «50».

وأثنى فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية على اهتمام وتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيستو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، ذاكراً أنه يقف خلف نجاح كل نسخة من النسخ السابقة من خلال متابعته وتوجيهاته وتواجده المستمر في مختلف المناسبات.

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