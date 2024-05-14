الرحومي يحاضر في مؤتمر بروناي للطب الرياضي

المصدر: دبي - البيان

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شارك الدكتور عبدالله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، نائب رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية الوطنية في المؤتمر العلمي للطب الرياضي الذي أقيم في بندر سري بكاوان عاصمة سلطنة بروناي، حيث ألقى محاضرة حول أحدث الممارسات والتجارب الناجحة في الطب الرياضي لإعداد وتأهيل الرياضيين من أصحاب الهمم، والتي يتم تطبيقها في دولة الإمارات.

وشارك الرحومي في المؤتمر بدعوة من اللجنة المنظمة المنبثقة من وزارة الشباب والرياضة في سلطنة بروناي، حيث كان المحاضر الوحيد من الدول العربية في المؤتمر الذي حضره محمد نظمي وزير الشباب والرياضة في سلطنة بروناي والبروفيسور زي مينهاو رئيس المنظمة الآسيوية للطب الرياضي.

وتم خلال المؤتمر تكريم الدكتور عبدالله الرحومي من قبل وزير الشباب والرياضة في سلطنة بروناي، كما ناقش الرحومي سبل التعاون بين جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل مع وزارة الشباب والرياضة في بروناي، حيث يتم العمل على إعداد جوانب وبنود الاتفاقية التي من المقرر توقيعها في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل خلال المؤتمر العالمي للطب الرياضي.

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