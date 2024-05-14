دبي تستضيف اختبارات الدوري الكوري للمحترفين لكرة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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اختار الاتحاد الكوري الجنوبي للكرة الطائرة مجمع ند الشبا الرياضي بدبي لإجراء اختبارات اختيار اللاعبين واللاعبات الدوليين للمشاركة في الدوري الكوري للمحترفين للكرة الطائرة، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وشارك في الاختبارات، التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، حيث تم خلال الاختبارات العديدة الفنية والبدنية والتدريبات المكثفة، التي استمرت لمدة 4 أيام، اختيار 7 لاعبين من الرجال و7 لاعبين من السيدات.

وتأهل من اختبارات الرجال، الإيطالي الكوبي يوسباني هيرنانديز، والكوبي ليوناردو ليفا مارتينيز والإسباني أندريس فيلينا، والكوبي لويس إليان استرادا والهولندي مايكل آهيي، السلوفيني ماتيج كوك، والإيطالي مانويل لوكوني، فيما تأهل من النساء، الكرواتية دابيك والصربية بوكيليتش البلغارية ميرلين والأوكرانية دانشاك، والكوبية جيزيل سيلفا والتركية توتكو بوركو، والكاميرونية موما باسوكو.

وأشاد أوه هان نام رئيس الاتحاد الكوري بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها دبي، وعبر عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري وجودة الحياة في دبي، كما أشاد بمستوى مجمع ند الشبا الذي يعد من أجمل المنشآت الرياضية في العالم وأكثرها تطوراً، كما عبر عن سعادته بالتواجد في دبي ورؤية معالمها السياحية وزيارة المنشآت والمرافق الرياضية المتوفرة في كل مكان والتي تساعد بشكل كبير في تشجيع الرياضيين وكل أفراد المجتمع على التدريب وممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وقال رئيس الاتحاد: «نحن سعداء أنه تم اختيار دبي، حيث كان الاختيار موفقاً».

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