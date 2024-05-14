الشارقة يواجه شباب الأهلي في نهائي دوري رجال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تحتضن الصالة الرياضية بنادي البطائح في السابعة والربع مساء اليوم المواجهة المرتقبة بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في مسك ختام دوري رجال اليد البطولة الأقوى والأطول بساحات كرة اليد في نسختها رقم 46 وتجمع بين قطبي اللعبة في الشارقة ودبي.

وتمثل المواجهة قمة اللعبة في صراع اللقب الرابع وقبل الأخير بالموسم 2023 - 2024، حيث يسعى الشارقة لتحقيق رقم قياسي جديد في البطولة، بالفوز بها للمرة الثامنة على التوالي، والثامنة عشرة في تاريخه، في حين يبحث فريق شباب الأهلي من جهته، عن البطولة الأولى لإنقاذ الموسم، خاصة أنه من الفرق المنافسة على الألقاب في السنوات الماضية.

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