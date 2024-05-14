فاطمة بنت هزاع تفتتح المقر الجديد لأكاديمية فاطمة بنت مبارك

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، المقر الجديد لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، الذي يقع بين فندق إرث أبوظبي ونادي أبوظبي للسيدات مقابل جامع الشيخ زايد الكبير، ويمتد على مساحة تقارب 13.870 متراً مربعاً.

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى «أم الإمارات» على دعم سموها السخي للارتقاء بالمرأة ودعم مسيرتها، مثمنة عطاءات سموها وأياديها البيضاء التي تقف وراء الإنجازات التي سطرتها ابنة الإمارات في جميع المجالات.

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