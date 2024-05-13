النصر وكلباء يحتكران ميداليات بطولة الإمارات للريشة الطائرة للناشئين

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتكر ناديا النصر واتحاد كلباء ميداليات بطولة الإمارات للريشة الطائرة للفئات العمرية بنين وبنات تحت سنوات 11 و13 و15، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واستضاف منافساتها نادي أبوظبي لألعاب المضرب بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أندية النصر واتحاد كلباء وأبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية ومركز المنار للريشة الطائرة لسيدات.

وتوج الفائزين فاطمة إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب وبشرى محمد النجار عضو مجلس إدارة مشرفة «الريشة الطائرة»، خالد الخالدي مدير الخدمات المساندة، د. شريف حمدي مدير النشاط الرياضي بالنادي.

وحصد النصر 9 ميداليات ملونة في منافسات البنات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 ميداليات برونزية، حيث احتكر المراكز الأربعة الأولى في منافسات تحت 13 عاماً بواسطة حياة خليفة التي فازت بالمركز الأول ومريم الظاهري بالمركز الثاني، وأحرزت جوهرة خليفة وآمنة خالد المركزين الثالث مكرر، كما فاز النصر بالمراكز الأولى في فئة تحت 11 عاماً عن طريق مريم عادل المطروشي، وحصلت شهد مروان محمد على المركز الثاني، وجليلة الطاهري على المركز الثالث والريم علي البنا على المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات فئة تحت 15 عاماً، حققت دانا أحمد من نادي النصر المركز الأول، وحصلت روضة مبارك المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب على المركز الثاني وشيخة سالم العامري وموزة محمد العليلي من نادي أبوظبي كذلك على المركزين الثالث والثالث مكرر.

وفرض اتحاد كلباء سيطرة واضحة على منافسات البنين بتحقيقه 8 ميداليات ملونة، حيث احتكر المراكز الأربعة الأولى في فئة تحت 15 عاماً بواسطة مايد سعيد المزروعي الذي حقق المركز الأول، وسلطان سالم المزروعي صاحب المركز الثاني، ومحمد سيف المزروعي الذي جاء في المركز الثالث وعبد العزيز سيف المزروعي في المركز الثالث مكرر.

وفاز محمد العلي من نادي النصر بالمركز الأول في منافسات تحت 13 عاماً، وسيف خلفان المزروعي من اتحاد كلباء بالمركز الثاني، وفاز زايد عبدالله من نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثالث، وأحرز سعيد سيف عبداالله من اتحاد كلباء المركز الثالث مكرر.

كما فاز اتحاد كلباء بذهبية فئة تحت 11 عاماً عن طريق محمد سالم خميس المزروعي، فيما فاز لاعب النصر حمدان طارق بالمركز الثاني وعلي أحمد المزروعي من اتحاد كلباء بالمركز الثالث وراشد طارق من النصر في المركز الثالث مكرر.

وأكدت فاطمة إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن بطولة الدولة للفئات العمرية تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة واستقطاب المزيد من المواهب، موجهة الشكر إلى نادي أبوظبي لألعاب المضرب على استضافة البطولة وعلى التنظيم الرائع.

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