سلة الشارقة للمرأة تحسم صدارة ووصافة مسابقة كأس الاتحاد للسلة 3 في 3

المصدر: الشارقة،- البيان

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سيطرت لاعبات السلة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة على صدارة مسابقة كأس الاتحاد 3 في 3 للعبة لموسم 2023/ 2004 بعد فوزهن بصدارة ووصافة المسابقة التي أختمت أمس الأول ) الأحد ) بالصالة الرئيسة في مقر النادي بالشارقة، حيث فاز الفريق الأول (للسيدات) باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الصف الثاني (الشابات) بالنادي الذي نجح في حسم وصافة المسابقة بعد أداء مميز، تاركاً المركز الثالث في المسابقة لفريق أكاديمية الشيخة فاطمة بأبوظبي.

مثل الفريق البطل اللاعبات: روضة الروباري، شهد الكعبي، علياء النقبي، مريم النعيمي، وسارة المهيري، ومثل فريق الشارقة الوصيف ندى الجلاف، صفية حديد، علياء المحمود، والهنوف آل علي.

من جانبها أكدت مي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة سعادتها بالفوز بصدارة ووصافة بطولة كاس الاتحاد 3 في 3 لكرة السلة لهذا الموسم، مشيرة أن النتائج المميزة التي تحققت هي مردود إيجابي لحجم الدعم الذي يوفره النادي ليس لكرة السلة فقط، بل لكل ألعاب النادي، مشيدة بمستوى وحماس لاعبات الصف الثاني الفائزات بالمركز الثاني على حساب فريق أكاديمية الشيخة فاطمة الذي حل ثالثاً في المسابقة.

وقالت: أن استراتيجية النادي تعتمد على رعاية المواهب لذا تم الاستفادة من دمج المراحل السنية مع الفئات العمرية الأكبر على مستوى كافة فرق النادي بمختلف فروعه لتحقيق مزيداً من التميز وكسب الخبرة، ووعدت العامري بالمحافظة على هذا التميز بتحقيق مزيداً من النتائج الإيجابية والمميزة خلال كافة المشاركات المقبلة.

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