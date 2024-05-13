قافلة تنظيمية (القفال 33) إلى جزيرة صير بونعير

المصدر: دبي- البيان

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تغادر شواطئ دبي غدا – الثلاثاء- متوجهة إلى جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي قافلة اللجنة التنظيمية لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024.

وكان مقررا أن ينطلق السباق -الأربعاء- حسب خطط اللجنة العليا المنظمة للحدث غير ان حالة البحر وسرعات واتجاه الرياح دفعت اللجنة الى تأجيل الحدث الى اليومين الاحتياطيين (الخميس والجمعة) المقبلين وذلك بعد دراسة متأنية من اللجنة العليا المنظمة التي تعمل بجهد متصل من أجل إنجاح التظاهرة الكبيرة

ويبدأ السباق الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- ، منذ عام 1991 من نقطة البداية جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي نحو جزيرة القمر التي تمثل خط النهاية الأول ونقطة العبور الاجبارية للوصول الى خط النهاية قبالة شواطئ دبي ، حيث تبحر السفن المشاركة مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً سعيا لمعانقة (ناموس) النسخة الثالثة والثلاثين من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية

وتستعد 121 سفينة أكدت المشاركة في الحدث على متنها ما يزيد عن 2500 نوخذة وبحار لرسم لوحة الماضي الزاهي والجميل عندما ترفع أشرعتها البيضاء على صفحة مياه الخليج العربي الزرقاء في الموعد المرتقب لتجدد ذكريات الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلات الغوص إلى الديار بعد موسم مضنٍ وشاق بحثاً عن لقمة العيش

فرق

وتضم قافلة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التي تبدأ في المغادرة غدا-الثلاثاء- إلى جزيرة صير بونعير عددا من القطع البحرية من بينها اليخت العتيق (زعبيل) الذي قل لجان السيطرة والمستشفى العائم من أطباء وممرضين ومسعفين حيث يرافق كالمعتاد الحدث قبل واثناء السباق.

وينطلق نحو جزيرة صير بونعير أيضا القطع البحرية الآخرى المشاركة في التنظيم والتي سوف تستخدمها اللجان ومن بينها لجنة التحكيم ولجان السيطرة واليخت (دبي كواترو شادو) الخاص بالعميلات اللوجستية فيما يلتحق باقي اللجان بالقافلة غدا -الأربعاء- لتكتمل الصورة في إنتظار إنطلاق السباق والحدث

وستبدأ لجان السباق في تأدية عملها مع وصول طلائع المشاركين في السباق واللذين ينتظرون قرار اللجنة المنظمة بالتحول والإنتقال الامن نحو جزيرة صير بونعير تمهيدا لاستكمال إجراءات المشاركة والتي تتضمن فحص السلامة وإستلام أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية من قبل اللجنة الفنية إستعدادا للحظة الصفر وموعد بداية السباق.

وأكد خالد خميس بن دسمال عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية السباق ومكانته المميزة في قلوب اهل الامارات وشعوب المنطقة لما يحمله من قيمة تعكس اهتمام المجتمع بالموروث الشعبي.

وقال خالد خميس بن دسمال أن سباق القفال الذي أسسه المغفور له باذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- قبل أكثر من ثلاث عقود زمنية ترك بصمات واضحة في إيجاد قاعدة متينة من ممارسي الرياضات البحرية التراثية واللذين يمثلون اليوم عمادا لإستمرار هذا الموروث وتذكير الأجيال بحياة الماضي وإحياء قصص كفاح الآباء والأجداد.

وتمني عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 33 التوفيق والنجاح والسداد لجميع الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين في سلامة الوصول مؤكدا ان جميع يعتبر فائزا بحضوره في هذه الملحمة الكبيرة والتي ستسجل في النسخة الحالية قصة جديدة من قصص النجاح

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